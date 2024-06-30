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    В «Тампе» объяснили, почему решили обменять Сергачева

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    Генеральный менеджер «Тампа-Бэй» Жюльен Брисбуа высказался об обмене российского защитника Михаила Сергачева в «Юту» (бывшая «Аризона»).

    Михаил Сергачев
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    Михаил Сергачев

    «Теперь у нас есть достаточно свободного места под потолком зарплат, чтобы улучшить нашу команду с помощью подписаний свободных агентов. И мы надеемся, что вновь обретённое пространство под потолком, наша благоприятная налоговая ситуация, возможность быть в конкурентоспособной команде и играть с некоторыми отличными игроками должны сделать нас привлекательным местом, когда свободным агентам придётся принимать решения о том, куда переходить.

    Глядя на состав нашей обороны, кажется, что мы получим сильную команду, если мы перераспределим часть наших активов из обороны, чтобы улучшить нашу глубину в атаке. И это время года, во время драфта и открытия рынка свободных агентов, является одним из таких моментов. Речь всегда идёт о попытке создать максимально сильную команду», — цитирует Брисбуа пресс-служба клуба.

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    • Ранее Сергачев попрощался с «Тампа-Бэй», вместе с которым выиграть 2 Кубка Стэнли. В прошлом сезоне защитник провел за «молний» 36 матчей и набрал 20 (2+18) очков.

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