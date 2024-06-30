В «Тампе» объяснили, почему решили обменять Сергачева

Генеральный менеджервысказался об обмене российского защитника(бывшая «Аризона»).

«Теперь у нас есть достаточно свободного места под потолком зарплат, чтобы улучшить нашу команду с помощью подписаний свободных агентов. И мы надеемся, что вновь обретённое пространство под потолком, наша благоприятная налоговая ситуация, возможность быть в конкурентоспособной команде и играть с некоторыми отличными игроками должны сделать нас привлекательным местом, когда свободным агентам придётся принимать решения о том, куда переходить.

Глядя на состав нашей обороны, кажется, что мы получим сильную команду, если мы перераспределим часть наших активов из обороны, чтобы улучшить нашу глубину в атаке. И это время года, во время драфта и открытия рынка свободных агентов, является одним из таких моментов. Речь всегда идёт о попытке создать максимально сильную команду», — цитирует Брисбуа пресс-служба клуба.

Ранее Сергачев попрощался с «Тампа-Бэй», вместе с которым выиграть 2 Кубка Стэнли. В прошлом сезоне защитник провел за «молний» 36 матчей и набрал 20 (2+18) очков.