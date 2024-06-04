Бобровский является претендентом на «Конн Смайт Трофи»

Сергей Бобровский — голкипер «Флориды» Фото: globallookpress.com
Рейтинг игроков, которые будут претендовать на «Конн Смайт Трофи»:
- Сергей Бобровский («Флорида»)
- Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)
- Эван Бушар («Эдмонтон»)
- Леон Драйзайтль («Эдмонтон»)
- Зак Хайман («Эдмонтон»)
- Мэттью Ткачак («Флорида»)
- Густав Форслинг («Флорида»)
- Картер Верхэге («Флорида»)
- Сэм Беннетт («Флорида»)
- Сэм Райнхарт («Флорида»)
Напомним, что в финале розыгрыша Кубка Стэнли «Флорида» сыграет против «Эдмонтона». Первый матч между этими командами состоится 9-го июня в 03:00 мск.