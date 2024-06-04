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    Бобровский является претендентом на «Конн Смайт Трофи»

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Флорида Пантерз Эдмонтон Ойлерз
    Стал известен список претендентов на «Конн Смайт Трофи» по версии Sportsnet. Этот приз вручается самому ценному игроку плей-офф НХЛ.

    Сергей Бобровский — голкипер «Флориды»
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    Сергей Бобровский — голкипер «Флориды»

    Рейтинг игроков, которые будут претендовать на «Конн Смайт Трофи»:

    • Сергей Бобровский («Флорида»)

    • Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)

    • Эван Бушар («Эдмонтон»)

    • Леон Драйзайтль («Эдмонтон»)

    • Зак Хайман («Эдмонтон»)

    • Мэттью Ткачак («Флорида»)

    • Густав Форслинг («Флорида»)

    • Картер Верхэге («Флорида»)

    • Сэм Беннетт («Флорида»)

    • Сэм Райнхарт («Флорида»)

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