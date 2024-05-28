«Даллас» одолел «Эдмонтон» и вышел вперед в серии

Хет-трик у гостей оформил Джейсон Робертсон. Еще по одной шайбе забросили Уайатт Джонстон и Миро Хейсканен.
Голы «Эдмонтона» на счету Зака Хаймэна, Коннора Макдэвида и Адама Хенрика.
«Даллас» вышел вперед в серии (2-1). Следующий матч состоится в четверг, 30 мая.
НХЛ. Плей-офф. Финал Западной конференции. Третий матч
«Эдмонтон» — «Даллас» — 3:5 (2:0, 1:3, 0:2)
Голы: Хаймэн — 13 (Макдэвид, Бушар), 2:02 — 1:0. Макдэвид — 4, 7:37 — 2:0. Робертсон — 4 (Хинтц, Сегин), 25:35 — 2:1. Робертсон — 5 (Хинтц), 28:05 — 2:2. Джонстон — 8 (Стэнковен, Бенн), 29:08 — 2:3. Хенрик — 2 (Браун), 39:07 — 3:3. Робертсон — 6 (Сегин, Линделл), 51:54 — 3:4. Хейсканен — 6 (п.в., Бенн), 58:08 — 3:5Вратари: Скиннер (57:24 — 58:08, 58:34 — 59:57) — ЭттингерШтраф: 4 — 6Броски: 30 (10+7+13) — 22 (3+16+3)
«Эдмонтон» — «Даллас» — 3:5