«Даллас» одолел «Эдмонтон» и вышел вперед в серии

«Дана Уайт хотел моего боя с Гэрри, но я жду более громкое имя» — интервью со звездой UFC Хоакином Бакли

Бакли рассказал, для чего бросил вызов Макгрегору, полагая, что он сделал именно то, чего и хотел, даже несмотря на критику фанатов