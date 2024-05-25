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    Григоренко: Дерби СКА с ЦСКА — как «Реал» — «Барселона» в Испании

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА ЦСКА
    Известный хоккеист Михаил Григоренко сравнил хоккейное дерби СКА — ЦСКА с матчами футбольных «Реала» и «Барселоны».

    Михаил Григоренко
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    Михаил Григоренко

    «Когда я приехал в ЦСКА в 2017 году, то вы помните, кто тогда за СКА выступал — Дацюк, Ковальчук, Войнов. Прям не команда, а Матч звезд. Такие легенды играли!

    И когда мы выходили против СКА, то казалось, что эта команда вообще другого уровня, что они на голову всех сильнее в лиге. Но за счет настроя в тот год прошли их в плей-офф.

    Мы были на больших эмоциях, и с тех пор я понял, что СКА для нас — топ-соперник. Армейское дерби — как "Реал" — "Барселона" в чемпионате Испании по футболу. Мотивация сумасшедшая, все знают, как это серьезно», — приводит слова Григоренко «Матч ТВ».

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