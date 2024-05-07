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    Рашевский о продлении сезона КХЛ до 31 мая: Давно надо было так сделать

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо
    Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский высказался о нововведении в регламенте КХЛ, при котором следующий сезон закончится только 31-го мая.

    Дмитрий Рашевский
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    Дмитрий Рашевский

    «Думаю, это будет в плюс в первую очередь для болельщиков. Когда мы играем зимой, холод, слякоть, не очень приятно, кто-то из дома не хочет выходить в свой выходной, а летом солнышко, все пришли, все радуются. И второй плюс — для игроков: сезон начинается с 1 августа.

    Думаю, уже давно надо было так сделать, потому что все игроки ответственные сейчас, все подходят к сборам почти в оптимальной форме, на 70-80 процентов все уже готовы. Два месяца подготовки не всегда нужно, хватит и месяца, у нас безразличных игроков в лиге нет», — рассказал Рашевский СЭ.

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    • В нынешнем сезоне нападающий провел 77 матчей за московское «Динамо», забросил 29 шайб и сделал 20 голевых передач.

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