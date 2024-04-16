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    НХЛ. «Вашингтон» взял верх над «Бостоном», «Нью-Джерси» проиграл «Айлендерс», «Лос-Анджелес» — «Миннесоте»

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 16 апреля

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    Александр Овечкин
    За океаном состоялись очередные матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

    «Вашингтон» — «Бостон» — 2:0

    Александр Овечкин не набрал очков.

    «Вашингтон» с 89 очками занимает девятое место в Восточной конференции. «Бостон» со 109 очками — на третьей строчке.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Вашингтон» — «Бостон» — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Карлсон — 10 (Строум, Уилсон), 12:00 — 1:0. Дауд — 12 (п.в.), 59:47 — 2:0Вратари: Линдгрен — Суэймен (57:18 — 58:28, 58:38 — 59:47)Штраф: 0 — 2Броски: 25 (7+15+3) — 16 (4+4+8)

    «Вашингтон» — «Бостон» — 2:0

    «Детройт» — «Монреаль» — 5:4 ОТ

    «Детройт» с 89 очками занимает восьмое место в Восточной конференции.

    «Монреаль» с 75 очками — на 15-й строчке.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Детройт» — «Монреаль» — 5:4 ОТ (1:2, 1:2, 2:0, 1:0)
    Голы: Галлахер — 14 (Хатсон, Савар), 4:25 — 0:1. Бэррон — 7 (Андерсон, Эванс), 6:15 — 0:2. Комфер — 18 (Дебринкэт, Чиаро), 8:11 — 1:2. Арве-Пинар — 2 (Эванс, Ковачевич), 25:15 — 1:3. Галлахер — 15 (Эванс), 35:26 — 1:4. Комфер — 19 (Перрон, Кейн), 35:59 — 2:4. Дебринкэт — 27 (Гостисбеер, Мяяття), 50:38 — 3:4. Раймонд — 30 (Перрон, Гостисбеер), 58:43 — 4:4. Раймонд — 31 (Ларкин, Гостисбеер), 64:35 — 5:4Вратари: Лайон (57:40 — 58:43) — МонтембоШтраф: 0 — 2Броски: 35 (7+11+15+2) — 21 (8+5+5+3)

    «Детройт» — «Монреаль» — 5:4 ОТ

    «Нью-Джерси» — «Айлендерс» — 1:4

    Вратарь Семен Варламов отразил 23 броска из 24.

    «Айлендерс» с 92 очками расположились на седьмом месте Восточной конференции и вышел в плей-офф. «Нью-Джерси» с 81 очком — на 13-й строчке.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нью-Джерси» — «Айлендерс» — 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)
    Голы: Пажо — 11 (Энгвалль, Ли), 12:22 — 0:1. Палмиери — 29 (бол., Райлли, Нельсон), 16:52 — 0:2. Майер — 28 (Братт, Хишир), 23:25 — 1:2. Нельсон — 32 (Фэшинг, Палмиери), 31:48 — 1:3. Маклин — 4 (Ли, Энгвалль), 46:17 — 1:4Вратари: Аллен — ВарламовШтраф: 2 — 6Броски: 24 (8+9+7) — 19 (5+4+10)

    «Нью-Джерси» — «Айлендерс» — 1:4

    «Питтсбург» — «Нэшвилл» — 4:2

    «Питтсбург» с 88 очками занимает 10-е место в Восточной конференции.

    «Нэшвилл» с 99 очками — на шестой строчке «Запада».

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Питтсбург» — «Нэшвилл» — 4:2 (2:0, 1:2, 1:0)
    Голы: Кросби — 42 (бол., Бантинг, Раст), 7:02 — 1:0. Карлссон — 11 (Кросби, Петтерссон), 13:50 — 2:0. Нюквист — 23 (О`Райлли, Макдона), 27:24 — 2:1. Смит — 13 (Эллер, Летанг), 28:21 — 3:1. Форсберг — 48 (Макдона), 37:36 — 3:2. Бемстрем — 8 (Карлссон, Петтерссон), 42:42 — 4:2Вратари: Неделькович — Сарос (56:30 — 57:30, 57:44 — 59:36, 59:46)Штраф: 4 — 20Броски: 38 (20+8+10) — 30 (5+16+9)

    «Питтсбург» — «Нэшвилл» — 4:2

    Все прогнозы на НХЛ

    «Тампа-Бэй» — «Баффало» — 2:4

    Никита Кучеров сделал результативную передачу, вратарь Андрей Василевский отразил 30 бросков из 34.

    «Тампа» с 96 очками занимает шестое место в Восточной конференции, «Баффало» с 84 очками — на 12-й строчке.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Тампа-Бэй» — «Баффало» — 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)
    Голы: Козенс — 17 (Куинн, Байрам), 1:26 — 0:1. Стэмкос — 40 (Кучеров), 22:27 — 1:1. Козенс — 18 (мен., Гринуэй), 25:08 — 1:2. Гринуэй — 10 (Гиргенсонс, Джост), 36:13 — 1:3. Чернак — 2 (Пол), 49:39 — 2:3. Бенсон — 11 (Куинн, Козенс), 49:54 — 2:4Вратари: Василевский (57:36) — КомриШтраф: 4 — 4Броски: 33 (16+7+10) — 34 (9+16+9)

    «Тампа-Бэй» — «Баффало» — 2:4

    «Рейнджерс» — «Оттава» — 4:0

    2 (1+1) очка набрал Артемий Панарин. Вратарь Игорь Шестеркин отразил все 26 бросков.

    «Рейнджерс» со 114 очками заняли первое место в Восточной конференции и выиграли Президентский кубок.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Рейнджерс» — «Оттава» — 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
    Голы: Рословик — 9 (Крайдер), 5:55 — 1:0. Фокс — 17 (мен., Крайдер, Зибанежад), 28:58 — 2:0. Панарин — 49 (Линдгрен, Фокс), 44:34 — 3:0. Лафренье — 28 (Густафссон, Панарин), 53:00 — 4:0Вратари: Шестеркин — КорписалоШтраф: 4 — 6Броски: 34 (13+11+10) — 26 (10+9+7)

    «Рейнджерс» — «Оттава» — 4:0

    «Лос-Анджелес» — «Миннесота» — 1:3

    В составе «Уайлд» 2 (1+1) очка набрал Кирилл Капризов.

    «Миннесота» с 87 очками занимает десятое место в Западной конференции, «Лос-Анджелес» с 97 очками — на седьмой строчке.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Лос-Анджелес» — «Миннесота» — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
    Голы: Болди — 29 (бол., Росси, Фэйбер), 14:14 — 0:1. Хартман — 21 (Капризов, Эрикссон Эк), 39:55 — 0:2. Капризов — 45 (Росси, Миддлтон), 48:25 — 0:3. Лизотт — 7 (Фиала, Тэлбот), 54:36 — 1:3Вратари: Тэлбот (57:44) — ГуставссонШтраф: 6 — 8Броски: 24 (7+5+12) — 29 (8+8+13)

    «Лос-Анджелес» — «Миннесота» — 1:3

    «Эдмонтон» — «Сан-Хосе» — 9:2

    За гостей отличились россиянин Данил Гущин и Фабиан Зеттерлунд.

    Российский голкипер «Сан-Хосе» Георгий Романов дебютировал в НХЛ, заменив Девина Кули после восьмой пропущенной шайбы.

    «Эдмонтон» (104 очка) занимает пятое место в Западной конференции НХЛ. «Сан-Хосе» (47) замыкает таблицу «Запада».

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Эдмонтон» — «Сан-Хосе» — 9:2 (4:0, 5:1, 0:1)
    Голы: Макдэвид — 32 (Нерс), 0:53 — 1:0. Хенрик — 23 (Кулак), 4:01 — 2:0. Фогеле — 18 (Драйзайтль), 10:40 — 3:0. Холлоуэй — 5 (Хенрик, Нерс), 19:35 — 4:0. Гущин — 1 (Бордело), 21:58 — 4:1. Фогеле — 19 (Нюджент-Хопкинс, Драйзайтль), 24:41 — 5:1. Перри — 12 (Бушар, Холлоуэй), 30:11 — 6:1. Сиси — 5 (Хенрик, Хаймэн), 33:18 — 7:1. Бушар — 18 (Перри, Холлоуэй), 33:49 — 8:1. Хаймэн — 56 (Макдэвид, Нерс), 35:35 — 9:1. Зеттерлунд — 23 (Эклунд, Гранлунд), 55:29 — 9:2Вратари: Скиннер — Кули (Романов, 33:49)Штраф: 2 — 0Броски: 37 (10+17+10) — 21 (6+5+10)

    «Эдмонтон» — «Сан-Хосе» — 9:2
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