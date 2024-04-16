Голышев признан лучшим нападающим полуфинальных серий плей-офф КХЛ

Стали известны лучшие игроки прошедших полуфинальных серий розыгрыша Кубка Гагарина.

Лучшим голкипером 1/2 финала плей-офф КХЛ стал Даниил Исаев из «Локомотива». Вратарь выиграл все 4 встречи в серии против «Трактора». В одной из встреч Исаев оставил свои ворота в неприкосновенности.

Защитник «Локомотива» Мартин Гернат признан лучшим игроком обороны. Хоккеист провел 4 матча, в которых набрал 5 (3+2) очков при показателе полезности «+3».

Лучшим нападающим стал игрок «Автомобилиста» Анатолий Голышев, который за 7 матчей набрал 11 (4+7) очков при показателе полезности «+4».

Нападающий «Металлурга» Роман Канцеров — лучший новичок 1/2 финалов розыгрыша Кубка Гагарина. Форвард забросил шайбу и сделал 4 голевых передач в 7-и встречах.