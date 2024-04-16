Источник: «Автомобилист» продлит контракт с Голышевым

Нападающийподпишет новый контракт с клубом. Об этом сообщает СЭ.

Стало известно, что контракт Голышева с «Автомобилистом» будет иметь долгосрочный характер.

В регулярном чемпионате КХЛ нынешнего сезона форвард провел 62 матча и набрал 33 (10+23) очка. В плей-офф Голышев провел 16 матчей, в которых забросил 9 шайб и сделал 9 голевых передач, занимая 1-е место в списке лучших бомбардиров розыгрыша Кубка Гагарина.

Напомним, что «Автомобилист» дошел до 1/2 финала плей-офф КХЛ, где проиграл «Металлургу» со счетом в серии 3:4. Седьмая игра завершилась со счетом 3:2 в пользу команды Андрея Разина.