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    Источник: «Автомобилист» продлит контракт с Голышевым

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист
    Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев подпишет новый контракт с клубом. Об этом сообщает СЭ.

    Анатолий Голышев
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    Анатолий Голышев

    Стало известно, что контракт Голышева с «Автомобилистом» будет иметь долгосрочный характер.

    В регулярном чемпионате КХЛ нынешнего сезона форвард провел 62 матча и набрал 33 (10+23) очка. В плей-офф Голышев провел 16 матчей, в которых забросил 9 шайб и сделал 9 голевых передач, занимая 1-е место в списке лучших бомбардиров розыгрыша Кубка Гагарина.

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    • Напомним, что «Автомобилист» дошел до 1/2 финала плей-офф КХЛ, где проиграл «Металлургу» со счетом в серии 3:4. Седьмая игра завершилась со счетом 3:2 в пользу команды Андрея Разина.

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