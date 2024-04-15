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    Тренер «Калгари»: Сейчас Кузьменко выглядит гораздо более уверенным на льду

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Калгари Флэймз
    Главный тренер «Калгари» Райан Хаска оценил игру российского нападающего команды Андрея Кузьменко в последних матчах регулярного чемпионата НХЛ.

    Андрей Кузьменко
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    Андрей Кузьменко

    «У него есть набор навыков, которого раньше не было в нашей команде. Мы знаем, что, когда он доволен своей игрой, он хочет, чтобы шайба чаще была на его клюшке, чтобы показать свою результативность. Я надеюсь, что мы будем постоянно видеть такую игру от него.

    Я имею в виду, что в это время года иногда трудно правильно оценить игрока, потому что сейчас результат матчей не имеет для нас особого значения. Сейчас Кузьменко выглядит гораздо более уверенным на льду», — цитирует тренера Sportsnet.

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    • Напомним, что Кузьменко пополнил состав «Калгари» по ходу нынешнего сезона. За 27 матчей в составе команды форвард забросил 14 шайб и сделал 10 голевых передач.

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