НХЛ. «Сент-Луис» одолел «Сиэтл», «Калгари» победил «Аризону», «Каролина» — «Чикаго»

За океаном состоялись очередные матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги
«Сент-Луис» — «Сиэтл» — 4:1
Российский нападающий «Блюз» Алексей Торопченко сделал результативную передачу.
«Сент-Луис» занимает девятое место в таблице Западной конференции НХЛ с 91 очком в 81 матче. «Сиэтл» идет на 11-й строчке с 79 очками в 80 играх.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Сент-Луис» — «Сиэтл» — 4:1 (1:1, 0:0, 3:0)
Голы: Маккэн — 29, 14:24 — 0:1. Капанен — 6 (Торопченко), 18:18 — 1:1. Кайру — 31 (Кэссел, Саад), 40:59 — 2:1. Шенн — 20 (Ледди, Уокер), 56:37 — 3:1. Уокер — 7 (п.в.), 59:00 — 4:1Вратари: Хофер — ДаккордШтраф: 6 — 2Броски: 28 (6+11+11) — 20 (8+5+7)
«Сент-Луис» — «Сиэтл» — 4:1
«Вегас» — «Колорадо» — 4:3 ОТ
В составе «Голден Найтс» гол забил Иван Барбашев, Павел Дорофеев оформил результативную передачу.
У «Эвеланш» вратарь Александр Георгиев отразил 26 бросков из 30.
«Вегас» с 96 очками занимает восьмое место в Западной конференции, «Колорадо» со 105 очками — на четвертой строчке.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вегас» — «Колорадо» — 4:3 ОТ (0:2, 0:1, 3:0, 1:0)
Голы: Колтон — 17 (Вуд, Макар), 7:26 — 0:1. Макар — 21 (Маккиннон, Лехконен), 10:34 — 0:2. Рантанен — 41 (Мэнсон, Ничушкин), 32:50 — 0:3. Барбашев — 19 (Колесар, Хэнифин), 42:56 — 1:3. Карлссон — 29 (бол., Дорофеев, Теодор), 46:35 — 2:3. Карлссон — 30 (Хауден, Уайтклауд), 56:23 — 3:3. Гертл — 17 (бол., Айкел, Маршессо), 61:23 — 4:3Вратари: Хилл — ГеоргиевШтраф: 4 — 8Броски: 30 (6+11+11+2) — 24 (11+11+2+0)
«Вегас» — «Колорадо» — 4:3 ОТ
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«Чикаго» — «Каролина» — 2:4
У Андрея Свечникова две результативные передачи.
«Каролина» со 111 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Чикаго» с 51 очками — на 15-й строчке «Запада».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Чикаго» — «Каролина» — 2:4 (1:0, 0:1, 1:3)
Голы: Назар — 1 (Джонс), 10:05 — 1:0. Стаал — 10 (Мартинук, Свечников), 24:10 — 1:1. Атанасиу — 2 (Райхель, Донато), 41:54 — 2:1. Джарвис — 32 (бол.), 46:24 — 2:2. Джарвис — 33 (бол., Бернс, Свечников), 56:27 — 2:3. Ахо — 36 (п.в., Гюнцель), 57:54 — 2:4Вратари: Мразек — КочетковШтраф: 6 — 6Броски: 16 (2+9+5) — 34 (9+16+9)
«Чикаго» — «Каролина» — 2:4
«Калгари» — «Аризона» — 6:5
В составе «Флэймз» 2 (1+1) очка набрал Андрей Кузьменко.
После этого матча «Калгари» с 79 очками занимает 11-е место в Западной конференции, «Аризона» с 75 очками — на 13-й строчке.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Калгари» — «Аризона» — 6:5 (2:3, 2:2, 2:0)
Голы: Керфут — 13 (Кессельринг, Ингрэм), 2:36 — 0:1. Маччелли — 17 (Браун, Колячонок), 3:55 — 0:2. Кузьменко — 22 (Кадри, Поспишил), 7:22 — 1:2. Коронато — 3, 9:42 — 2:2. Гюнтер — 16 (бол., Дурзи, Келлер), 17:54 — 2:3. Зари — 14 (Хант), 29:07 — 3:3. Гюнтер — 17 (Йеник, Келлер), 35:14 — 3:4. Доан — 5 (Макбэйн), 36:17 — 3:5. Шарангович — 31 (Баклунд, Андерссон), 36:50 — 4:5. Кадри — 28 (Андерссон, Шилингтон), 41:14 — 5:5. Кадри — 29 (бол., Уигар, Кузьменко), 45:43 — 6:5Вратари: Вольф — ИнгрэмШтраф: 11 — 11Броски: 31 (10+7+14) — 35 (16+11+8)
«Калгари» — «Аризона» — 6:5