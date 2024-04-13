1-й таймНьюкасл — ТоттенхэмОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джеймс Мэддисон«Ньюкасл» — «Тоттенхэм». Онлайн
  • 12:58
    • «Сочи» и «Спартак» назвали стартовые составы команд на матч 24-го тура РПЛ
  • 13:00
    • «Интер» готов заплатить 13 млн фунтов за защитника «МЮ»
  • 12:23
    • «МЮ» и «Тоттенхэму» интересен защитник «Фулхэма»
  • 11:29
    • «Ливерпуль» может подписать двух игроков «Спортинга»
    Все новости спорта

    Гончар рассказал, почему Кузьменко пришлось уйти из «Ванкувера»

    Хоккей Прогнозы на НХЛ Ванкувер Кэнакс Калгари Флэймз НХЛ
    Тренер «Ванкувер Кэнакс» Сергей Гончар рассказал, почему клуб расстался с нападающим Андреем Кузьменко.

    Андрей Кузьменко
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Кузьменко

    Кузьменко по ходу текущего сезона перешел в «Калгари».

    «В этом сезоне мы начали обращать больше внимания на игру команды по системе, в частности, в зоне обороны. А Андрей — более творческий, сориентированный на атакующие действия и голы хоккеист. А тут ему приходилось дополнительно фокусироваться на оборонительных компонентах, что не всегда давалось ему легко.

    Для некоторых людей, которые всю жизнь привыкли играть по системе, адаптация происходит очень быстро. Кузьменко сделать это было сложнее, поскольку он уже сформировавшийся игрок и привык действовать по-другому.

    Надо отдать ему должное, он молодец, старался и делал все для того, чтобы выполнять игровые задания. Отрабатывал по полной — и претензий в этом плане к нему не было. Но, возможно, совмещать строгое выполнение задания и яркую игру впереди вместе с высокой результативностью ему было сложно.

    Думаю, у него в НХЛ все будет нормально. В конце концов он все совместит, привыкнет делать и одно, и другое. Надеюсь, в "Калгари" у Андрея все сложится хорошо. Но тут ему пришлось пережить такой адаптационный момент, перестройку, и на этом фоне упала результативность.

  • Будущие звездные защитники НХЛ: 7 игроков, заслуживающих внимания
  • Эти парни готовы зажечь на просторах Северной Америки
  • 07/04/2024

    • Просто, когда человеку не 18-20 лет, а 28, и у него уже сформировались определенные навыки, эти изменения занимают чуть больше времени. А в целом Николишин сказал правильно — Кузьменко старался. И я хочу, чтобы он впитал эти требования и они со временем стали для него нормой. Это поможет ему в карьере, ведь хоккей — игра командная. Если он совместит их со своими отличными индивидуальными качествами, то сможет провести долгую и успешную карьеру в НХЛ», — приводит слова Гончара «Спорт-Экспресс».

    После перехода в «Калгари» Кузьменко провел 26 матчей, забросил 13 шайб и отдал девять результативных передач.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Зенит» покажет, кто настоящий чемпион
  • «Краснодар» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • «Магнитка» завершит серию в Екатеринбурге?
  • «Автомобилист» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
  • «Атлетико» и «Жирона» вновь сыграют результативно?
  • «Атлетико» — «Жирона». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.14
  • Экспресс дня 13 апреля
  • Сегодня в 21:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Краснодар — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Автомобилист — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Атлетико — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Гейджи — Холлоуэй
  • Бои
  • Завтра в 06:20
    •  1.74
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Торино — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Мальорка — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Борнмут — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бои Прочие