ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Андрей Чернышов«Кто сдаётся, тот остаётся на месте». Андрей Чернышов — о призвании быть тренером, работе в «Спартаке» и сделках с совестью
    Все новости спорта

    Защитник «Миннесоты»: У «Колорадо» есть Маккиннон, а у нас — Капризов

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Миннесота Уайлд
    Защитник «Миннесоты» Зак Богосян высказался об игре российского нападающего команды Кирилла Капризова.

    Кирилл Капризов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кирилл Капризов

    «Очевидно, он отлично сыграл. Капризов наше конкурентное преимущество, которое мы ищем, и он может вести за собой команду. Есть игроки, способные руководить командой. Очевидно, у "Колорадо" это Маккиннон, а у нас — Кирилл. Он играет потрясающе», — приводит слова Богосяна официальный сайт НХЛ.

    Напомним, что «Миннесота» впервые с 2019-го года не смогла пробиться в плей-офф НХЛ.

  • Будущие звездные защитники НХЛ: 7 игроков, заслуживающих внимания
  • Эти парни готовы зажечь на просторах Северной Америки
  • 07/04/2024

    • В нынешнем сезоне Капризов провел 71 матч за команду в регулярном чемпионате, забросил 42 шайбы и сделал 48 голевых передач.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Справится ли ПСЖ с «Барселоной»?
  • ПСЖ — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • Огорчит ли «Атлетико» «Дортмунд»?
  • «Атлетико» — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • «Металлург» Мг преуспеет в домашней игре?
  • «Металлург» Мг — «Автомобилист». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.62
  • Экспресс дня 10 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч ПСЖ — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Атлетико — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Монфис — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Аталанта
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Милан — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Байер — Вест Хэм
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Бенфика — Марсель
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бои Прочие