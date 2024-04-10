Защитник «Миннесоты»: У «Колорадо» есть Маккиннон, а у нас — Капризов

Защитниквысказался об игре российского нападающего команды

«Очевидно, он отлично сыграл. Капризов наше конкурентное преимущество, которое мы ищем, и он может вести за собой команду. Есть игроки, способные руководить командой. Очевидно, у "Колорадо" это Маккиннон, а у нас — Кирилл. Он играет потрясающе», — приводит слова Богосяна официальный сайт НХЛ.

Напомним, что «Миннесота» впервые с 2019-го года не смогла пробиться в плей-офф НХЛ.

В нынешнем сезоне Капризов провел 71 матч за команду в регулярном чемпионате, забросил 42 шайбы и сделал 48 голевых передач.