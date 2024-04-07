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    Заварухин: Здорово, что вытащили матч, но пропустили легкий на первый взгляд гол, который решил исход матча

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист Металлург Мг
    Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвел итог матча против «Металлурга» (2:3 ОТ).

    Николай Заварухин
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    Николай Заварухин

    «Быстрый матч с обеих сторон, были моменты в первом периоде и у соперника, и у нас. Во втором периоде "Металлург" был быстрее, делал наложения, не смогли долго выйти из зоны в паре моментов, это дало отпечаток. Здорово, что вытащили матч, но пропустили лёгкий на первый взгляд гол, который решил исход матча.

    Состояние Хрипунова после травмы? Не смогу сейчас ответить на этот вопрос.

    Неготовыми вышли на овертайм? Не скажу так, были неплохие моменты, у Мэйсека добивание. Были эмоции, хорошие эмоции в раздевалке после гола.

    Более агрессивная игра в равных составах? Если честно, охота больше от нападающих, ждём большего, в следующих матчах будет больше угрозы у ворот "Металлурга", надеюсь», — цитирует Заварухина «Чемпионат».

    После этого матча «Металлург» повел в серии с «Автомобилистом» со счетом 2:1. Следующий поединок состоится 9-го апреля в Екатеринбурге.

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