НХЛ. «Вашингтон» уступил «Каролине», «Эдмонтон» победил «Колорадо», «Рейнджерс» — «Детройт»

За океаном состоялись очередные матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

«Баффало» — «Филадельфия» — 4:2

Российский голкипер гостей Иван Федотов отразил 15 из 19 бросков по своим воротам. Для него это был второй матч в североамериканской лиге.

«Баффало» набрал 79 очков и занимает 12-е место в Восточной конференции. «Филадельфия» идет на 8-й строчке — 83 очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Баффало» — «Филадельфия» — 4:2 (1:0, 2:1, 1:1) Голы: Томпсон — 28 (Петерка, Так), 10:01 — 1:0. Кэйтс — 5 (Типпетт, Йорк), 29:07 — 1:1. Далин — 19 (Томпсон, Так), 34:51 — 2:1. Куинн — 6 (Бенсон, Пауэр), 39:54 — 3:1. Типпетт — 28 (Санхейм, Лотон), 49:19 — 3:2. Куинн — 7 (Бенсон, Козенс), 53:59 — 4:2Вратари: Луукконен — Федотов (1:02 — 1:13, 55:53)Штраф: 6 — 2Броски: 19 (4+8+7) — 34 (10+13+11)

«Баффало» — «Филадельфия» — 4:2

«Детройт» — «Рейнджерс» — 3:4

Российский нападающий гостей Артемий Панарин отметился одной голевой передачей. Теперь у него 111 (45+66) очков. Голкипер Игорь Шестеркин остался в запасе.

«Рейнджерс» с 108 очками лидируют в Восточной конференции. «Детройт» идет на 9-й строчке — 82 очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Детройт» — «Рейнджерс» — 3:4 (1:2, 2:1, 0:1) Голы: Куилль — 13, 5:58 — 0:1. Копп — 13 (Велено, Зайдер), 7:11 — 1:1. Гудроу — 3 (Веси, Бродзински), 19:31 — 1:2. Комфер — 17 (Питри, Перрон), 21:24 — 2:2. Ларкин — 30 (бол., Перрон, Гостисбеер), 33:19 — 3:2. Гудроу — 4 (Бродзински, Веси), 33:44 — 3:3. Крайдер — 37 (бол., Зибанежад, Панарин), 50:14 — 3:4Вратари: Лайон (57:28) — Куик (25:31 — 25:54)Штраф: 8 — 8Броски: 34 (13+10+11) — 38 (14+14+10)

«Детройт» — «Рейнджерс» — 3:4

«Каролина» — «Вашингтон» — 4:2

Российский нападающий гостей Александр Овечкин забросил две шайбы. Теперь у него в этом сезоне 62 (29+33) очка.

У «Харрикейнз» российский нападающий Евгений Кузнецов отметился голевой передачей, а голкипер Петр Кочетков отразил 14 из 16 бросков.

«Каролина» набрала 103 очка и идет на 3-м месте в Восточной конференции. «Вашингтон» занимает 10-ю строчку — 82 очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Каролина» — «Вашингтон» — 4:2 (0:2, 1:0, 3:0) Голы: Овечкин — 28 (Строум, ван Римсдайк), 3:31 — 0:1. Овечкин — 29 (Карлсон, Строум), 19:15 — 0:2. Гюнцель — 27 (Слэвин, Фаст), 34:30 — 1:2. Нечас — 24 (бол., Шей, Кузнецов), 51:40 — 2:2. Ахо — 34 (бол., Бернс, Гюнцель), 58:09 — 3:2. Гюнцель — 28 (п.в., Слэвин), 59:55 — 4:2Вратари: Кочетков — Кемпер (59:21 — 59:55)Штраф: 6 — 8Броски: 45 (18+14+13) — 16 (6+4+6)

«Каролина» — «Вашингтон» — 4:2

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«Эдмонтон» — «Колорадо» — 6:2

Российский голкипер «Эвеланш» Александр Георгиев отразил 41 из 47 бросков по своим воротам.

«Эдмонтон» набрал 97 очков и занимает 5-е место в Западной конференции. «Колорадо» идет на 3-й строчке — 102 очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Колорадо» — 6:2 (2:2, 2:0, 2:0) Голы: Перри — 11 (Нерс, Сиси), 1:52 — 1:0. Друэн — 18 (Маккиннон, Рантанен), 11:58 — 1:1. Колтон — 16 (Лехконен, Макар), 15:59 — 1:2. Макдэвид — 30 (Экхольм, Драйзайтль), 17:18 — 2:2. Экхольм — 10 (Драйзайтль, Бушар), 28:55 — 3:2. Кейн — 22 (Маклеод, Сиси), 39:58 — 4:2. Макдэвид — 31 (Бушар, Хаймэн), 44:05 — 5:2. Кейн — 23 (Маклеод, Кулак), 51:59 — 6:2Вратари: Скиннер — ГеоргиевШтраф: 6 — 10Броски: 46 (16+14+16) — 23 (6+9+8)

«Эдмонтон» — «Колорадо» — 6:2

«Анахайм» — «Сиэтл» — 1:3

«Сиэтл» набрал 77 очков и занимает 11-е место в Западной конференции.

«Анахайм» идет на 14-й строчке — 54 очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Анахайм» — «Сиэтл» — 1:3 (0:1, 1:2, 0:0) Голы: Райт — 2 (Бьоркстранд, Дюмулин), 16:08 — 0:1. Райт — 3 (Шварц, Шульц), 22:29 — 0:2. Бенайерс — 14 (бол., Райт, Бьоркстранд), 31:40 — 0:3. Карлссон — 10, 36:35 — 1:3Вратари: Достал — ГрубауэрШтраф: 12 — 4Броски: 16 (9+3+4) — 27 (12+11+4)

«Анахайм» — «Сиэтл» — 1:3

«Аризона» — «Вегас» — 7:4

Российский нападающий гостей Павел Дорофеев отметился одной голевой передачей.

«Вегас» с 92 очками идет на 7-й строчке в Западной конференции. «Аризона» занимает 13-е место — 69 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Аризона» — «Вегас» — 7:4 (0:0, 1:4, 6:0) Голы: Керфут — 12 (Кессельринг), 26:17 — 1:0. Айкел — 27 (Макнэбб, Теодор), 27:39 — 1:1. Карлссон — 27 (Бриссон, Теодор), 31:08 — 1:2. Манта — 23 (Карлссон, Дорофеев), 34:37 — 1:3. Стивенсон — 16 (Коттер, Уайтклауд), 38:08 — 1:4. Доан — 3 (Макбэйн, Маччелли), 48:19 — 2:4. Бьюгстад — 22 (Келлер, Шмальц), 49:16 — 3:4. Карконе — 20 (О`Брайен), 49:26 — 4:4. Карконе — 21 (Керфут, Дермотт), 54:47 — 5:4. Браун — 2 (Келлер, Шмальц), 55:48 — 6:4. Кули — 18 (п.в., Крауз, Гюнтер), 57:25 — 7:4Вратари: Веймелка — Томпсон (57:19 — 57:25)Штраф: 8 — 4Броски: 32 (14+8+10) — 24 (3+16+5)