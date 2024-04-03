Заварухин: В первом периоде выпали из игрового ритма

Главный тренерподвел итог матча против(1:2).

«В первом периоде выпали из игрового ритма, соперник был быстрее, быстрее создавал моменты. Во втором периоде была более равная игра, были шансы забить, не хватило агрессии под воротами соперника. В третьем периоде добавили, было больше шансов, не хватило трафика перед вратарём, который видел прямые броски очень хорошо, он хорошо играет по шайбе. Идём дальше, это только первый матч, немного выравняли по статистике в третьем периоде, было 25 блокированных бросков, но не хватило голов.

Мало играли в тело в первом периоде? Не успевали за соперником, чтобы сыграть в тело, надо поближе к сопернику играть.

Игра Аликина раскрепощает полевых игроков? Когда вратарь играет уверенно, команда тоже играет уверенно, где-то проходят передачи не совсем правильные, больше получается.

Что помешало сработать выездной модели? Это заслуга "Металлурга", что не было контратак. Я посмотрел игры со "Спартаком", они быстрая команда, а "Магнитка" ещё быстрее, было много контратак из зоны обороны, даже не из средней зоны. Быстрый соперник не давал это сделать», — цитирует Заварухина «Чемпионат».

Следующий матч серии до четырех побед пройдет 5 апреля также в Магнитогорске.