Разин: Не ищем мы легких путей, надо нервы потратить

Главный тренер магнитогорскоговысказался о матче против(5:3).

«Хорошее начало. Хорошо, что выиграли первый период. Реализовали моменты, хорошо действовали в средней зоне, хотя у соперника и было два 100-процентных момента. Повели 4:0, и, конечно… Сейчас вот с Алексеем разговаривали… Не ищем мы легких путей, надо нервы потратить.

Немного расслабились, пропустили ненужный гол в конце второго периода, и ненужные удаления чуть-чуть подпортили нам нервы. Но все, что ни делается, то к лучшему. Не надо расслабляться. Есть что посмотреть и убрать ошибки. Серия продолжается», — цитирует Разина «Чемпионат».

«Металлург» повел в серии со счетом 3-2. Следующая игра между командами состоится 30 марта в Москве. Встреча на стадионе «Мегаспорт» начнётся в 17:00 мск.