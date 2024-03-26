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    Жамнов: Цена ошибки высока, иной раз игроки не рискуют

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Спартак Металлург Мг
    Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался о матче против «Металлурга» (1:0).

    Алексей Жамнов
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    Алексей Жамнов

    «Обе команды играют в атакующий хоккей, но и уделяют много внимания обороне. Плотный хоккей на всех участках поля, поэтому не так много шайб забито. Цена ошибки высока, иной раз игроки не рискуют.

    Был небольшой брак в средней зоне, но это спорт — все ошибаются, ничего идеального нет. Иной раз захлёстывают эмоции. У нашего коллектива не такой большой опыт в плей-офф, многие ребята первый раз играют во втором раунде.

    Мы прибавили в самоотдаче, упростили игру в каких-то моментах. Ещё есть нюансы, которые нужно убирать. Мы изучаем друг друга. Будем искать варианты, как улучшить нашу игру и лишить их сильного оружия — так со второго эшелона», — цитирует Жамнова «Чемпионат».

    Благодаря этой победе «Спартак» сравнял счёт в серии 2-2. Пятый матч серии пройдёт в Магнитогорске 28 марта.

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