Жамнов: Цена ошибки высока, иной раз игроки не рискуют

Главный тренервысказался о матче против(1:0).

«Обе команды играют в атакующий хоккей, но и уделяют много внимания обороне. Плотный хоккей на всех участках поля, поэтому не так много шайб забито. Цена ошибки высока, иной раз игроки не рискуют.

Был небольшой брак в средней зоне, но это спорт — все ошибаются, ничего идеального нет. Иной раз захлёстывают эмоции. У нашего коллектива не такой большой опыт в плей-офф, многие ребята первый раз играют во втором раунде.

Мы прибавили в самоотдаче, упростили игру в каких-то моментах. Ещё есть нюансы, которые нужно убирать. Мы изучаем друг друга. Будем искать варианты, как улучшить нашу игру и лишить их сильного оружия — так со второго эшелона», — цитирует Жамнова «Чемпионат».

Благодаря этой победе «Спартак» сравнял счёт в серии 2-2. Пятый матч серии пройдёт в Магнитогорске 28 марта.