Заварухин прокомментировал выход в полуфинал Кубка Гагарина

Главный тренер «Автомобилиста»сообщил, в чем секрет победы его команды и успех брата в плей-офф

«Паники после трёх пропущенных шайб во втором периоде не заметил. Немного тряханул ребят, но здорово, что забили третий гол, а на третий период вышли уже собранными.

Павел Дацюк советов не давал, как играть против СКА. Мы общаемся, разговариваем, но именно про СКА…. Он может что-то сказать, посоветовать, но конкретики не было. По ходу этой серии он ничего не говорил.

Общий секрет команд братьев Заварухиных в этом плей-офф? Вышли в следующий раунд, это главное. Секрет, наверное, в таком единении команды, в построении коллективов. Успели ли осознать значимость момента?

Наверное, хотелось почувствовать этот второй раунд. В своё время я уже выводил "Сибирь" на этот этап, но тогда плей-офф прервали из-за ковида. Здорово, что у города юбилей, и мы преподнесли ему такой подарок», — цитирует Заварухина «Чемпионат».