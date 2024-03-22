Кучеров — первый россиянин в истории в НХЛ, дважды набравший 120+ очков за сезон

Нападающий «Тампа-Бэй»стал автором уникального достижения среди россиян в истории НХЛ.

Минувшей ночью Кучеров сделал четыре результативные передачи в матче против «Сан-Хосе» (4:1). Теперь в его активе 122 (41+81) очка в текущем регулярном чемпионате НХЛ.

Кучеров стал первым россиянином в истории в НХЛ, дважды набравшим 120+ очков за сезон.

Впервые он достиг этой отметки в рамках регулярки в сезоне-2018/2019. Тогда он набрал 128 (41+87) очков в 82 матчах и установил российский рекорд.

Среди действующих игроков НХЛ подобное до сих пор удавалось только нападающему «Эдмонтона» Коннору Макдэвиду.

Помимо Кучерова, среди россиян 120+ очков за сезон в НХЛ набирали Александр Могильный (127 (76+51) в 77 матчах в сезоне-1992/1993) и Сергей Федоров (120 (56+64) в 82 играх в сезоне-1993/1994).