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    Кучеров — первый россиянин в истории в НХЛ, дважды набравший 120+ очков за сезон

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    Нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров стал автором уникального достижения среди россиян в истории НХЛ.

    Никита Кучеров
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    Никита Кучеров

    Минувшей ночью Кучеров сделал четыре результативные передачи в матче против «Сан-Хосе» (4:1). Теперь в его активе 122 (41+81) очка в текущем регулярном чемпионате НХЛ.

    Кучеров стал первым россиянином в истории в НХЛ, дважды набравшим 120+ очков за сезон.

    Впервые он достиг этой отметки в рамках регулярки в сезоне-2018/2019. Тогда он набрал 128 (41+87) очков в 82 матчах и установил российский рекорд.

    Среди действующих игроков НХЛ подобное до сих пор удавалось только нападающему «Эдмонтона» Коннору Макдэвиду.

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    • Помимо Кучерова, среди россиян 120+ очков за сезон в НХЛ набирали Александр Могильный (127 (76+51) в 77 матчах в сезоне-1992/1993) и Сергей Федоров (120 (56+64) в 82 играх в сезоне-1993/1994).

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