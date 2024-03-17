Разин: Результатом доволен, но были моменты, когда Набоков подтаскивал мертвые шайбы

Главный тренер магнитогорскогоподвел итог матча против(4:0).

«Хорошая и быстра игра с обилием голевых моментов, думаю, она понравилась болельщикам. Первый период начали не так, как хотели, у соперника было много контратак. Хорошо, что сработало большинство, ещё один момент реализовали. Во втором и третьем периоде играли лучше, поэтому заслуженно победили.

Удивил ли "Спартак"? В некоторых компонентах они перестроились по сравнению с серией с "Северсталью". Но "Спартак" остался быстрой командой, бегущей в контратаки. О чём думали, то и получили.

Результатом доволен, но были моменты, когда Илья Набоков подтаскивал мёртвые шайбы», — цитирует Разина «Чемпионат».

После этого матча «Металлург» повел в серии со «Спартаком» со счетом 1:0. Следующий поединок между этими командами состоится 19-го марта в Магнитогорске.