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    Разин: Результатом доволен, но были моменты, когда Набоков подтаскивал мертвые шайбы

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Спартак Металлург Мг
    Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин подвел итог матча против «Спартака» (4:0).

    Андрей Разин
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    Андрей Разин

    «Хорошая и быстра игра с обилием голевых моментов, думаю, она понравилась болельщикам. Первый период начали не так, как хотели, у соперника было много контратак. Хорошо, что сработало большинство, ещё один момент реализовали. Во втором и третьем периоде играли лучше, поэтому заслуженно победили.

    Удивил ли "Спартак"? В некоторых компонентах они перестроились по сравнению с серией с "Северсталью". Но "Спартак" остался быстрой командой, бегущей в контратаки. О чём думали, то и получили.

    Результатом доволен, но были моменты, когда Илья Набоков подтаскивал мёртвые шайбы», — цитирует Разина «Чемпионат».

    После этого матча «Металлург» повел в серии со «Спартаком» со счетом 1:0. Следующий поединок между этими командами состоится 19-го марта в Магнитогорске.

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