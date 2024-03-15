Разин о серии со «Спартаком»: Счетов 7:3, как было с «Северсталью», в нашей серии не будет

Главный тренервысказался о предстоящей серии 2-го раунда плей-офф КХЛ со

«Я бы не сказал, что "Спартак" в серии с "Северсталью" играл открыто. "Северсталь" больше играла на атаку. "Спартак" не бежал оголтело вперед, открывая тылы, а играл рационально.

Мы разберем все, покажем ребятам. Думаю, счетов 7:3, как было с "Северсталью", в нашей серии не будет», — цитирует Разина пресс-служба КХЛ.

Напомним, что в 1-м раунде плей-офф КХЛ «Металлург» прошел «Амур» со счетом в серии 4:2. Первый матч между магнитогорской командой и «Спартаком» состоится 17-го марта. Полное расписание матчей можно посмотреть тут.