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    Разин о серии со «Спартаком»: Счетов 7:3, как было с «Северсталью», в нашей серии не будет

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Спартак Металлург Мг
    Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о предстоящей серии 2-го раунда плей-офф КХЛ со «Спартаком».

    Андрей Разин
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    Андрей Разин

    «Я бы не сказал, что "Спартак" в серии с "Северсталью" играл открыто. "Северсталь" больше играла на атаку. "Спартак" не бежал оголтело вперед, открывая тылы, а играл рационально.

    Мы разберем все, покажем ребятам. Думаю, счетов 7:3, как было с "Северсталью", в нашей серии не будет», — цитирует Разина пресс-служба КХЛ.

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    • Напомним, что в 1-м раунде плей-офф КХЛ «Металлург» прошел «Амур» со счетом в серии 4:2. Первый матч между магнитогорской командой и «Спартаком» состоится 17-го марта. Полное расписание матчей можно посмотреть тут.

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