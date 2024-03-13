ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тай ТуивасаТуиваса встретится с Тыбурой, Сент-Прю подерется с Нзечукву. Анонс карда UFC Vegas 88
  • 11:01
    • «Краснодар» объявил об увольнении Ивича
    Все новости спорта

    Быков: СКА бьет за счет своего класса, а не финансов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ СКА Торпедо КХЛ
    Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мнением об уверенной победе СКА над «Торпедо» (4-1 в серии) в первом раунде Кубка Гагарина.

    Вячеслав Быков
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Вячеслав Быков

    «В итоге победили деньги, а не молодость и креативность? Нет, я не сторонник рассуждать о финансах. Хоккей — это игра, нужно говорить о спорте.

    Самое главное — воспитательная работа и тренировочный процесс, который дает результат. Это постоянная аналитическая работа и подготовка своего резерва, чтобы избежать возможных сбоев.

    СКА бьет именно за счет своего класса, а не финансов», — приводит слова Быкова «Советский спорт».

  • Ведущий защитник СКА пропустит второй раунд Кубка Гагарина
  • Читайте по теме

    • Во втором раунде плей-офф КХЛ соперником СКА будет екатеринбургский «Автомобилист».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Отыграется ли «Атлетико» против «Интера»?
  • «Атлетико» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • В Питере — забивать!
  • «Зенит» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Пройдет ли «Боруссия» Дортмунд ПСВ?
  • «Боруссия» Дортмунд — ПСВ. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.69
  • Экспресс дня 13 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Атлетико — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Зенит — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 20:15
    •  2.10
  • Прогноз на матч Боруссия Дортмунд — ПСВ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 23:10
    •  1.96
  • Прогноз на матч Медведев — Димитров
  • Теннис
  • Завтра в 00:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Байер — Карабах
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Локомотив — Балтика
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Спартак — Оренбург
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бои Прочие