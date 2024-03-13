Быков: СКА бьет за счет своего класса, а не финансов

Вячеслав Быков Фото: globallookpress.com
«В итоге победили деньги, а не молодость и креативность? Нет, я не сторонник рассуждать о финансах. Хоккей — это игра, нужно говорить о спорте.
Самое главное — воспитательная работа и тренировочный процесс, который дает результат. Это постоянная аналитическая работа и подготовка своего резерва, чтобы избежать возможных сбоев.
СКА бьет именно за счет своего класса, а не финансов», — приводит слова Быкова «Советский спорт».
Во втором раунде плей-офф КХЛ соперником СКА будет екатеринбургский «Автомобилист».