Быков: СКА бьет за счет своего класса, а не финансов

Бывший главный тренер сборной Россииподелился мнением об уверенной победенад(4-1 в серии) в первом раунде Кубка Гагарина.

«В итоге победили деньги, а не молодость и креативность? Нет, я не сторонник рассуждать о финансах. Хоккей — это игра, нужно говорить о спорте.

Самое главное — воспитательная работа и тренировочный процесс, который дает результат. Это постоянная аналитическая работа и подготовка своего резерва, чтобы избежать возможных сбоев.

СКА бьет именно за счет своего класса, а не финансов», — приводит слова Быкова «Советский спорт».

Во втором раунде плей-офф КХЛ соперником СКА будет екатеринбургский «Автомобилист».