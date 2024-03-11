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    Тренер «Амура»: Хотел бы сохранить 80 процентов текущего состава

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Амур КХЛ
    Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов после поражения от магнитогорского «Металлурга» (2-4 в серии) в первом раунде Кубка Гагарина высказался о составе команды.

    Андрей Мартемьянов
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    Андрей Мартемьянов

    «Останется ли костяк? Хотел бы оставить процентов 80 в команде. Здесь не только моё желание должно быть, но и желание игрока. Пойдут предложения сейчас, думаю, это однозначно, работа менеджмента — заключить контракты с теми парнями, которые есть. Моё дело — тренировать.

    Баннер "Были бандой — стали командой"? Большое желание было собрать команду и чтобы она дала результат. Мы свои желания хотим перехлестнуть, перейти сразу из пятого класса в десятый. Команду мы сделали, считаю, она состоялась, важно ее удержать.

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    • Мы собраны из разных клубов, парни играли по разным стилям и системам, опытные игроки привыкли в другой хоккей играть. Сейчас команда слышит и слушает тренерский штаб, выполняет игровое задание, большей частью это получается», — приводит слова Мартемьянова «Чемпионат».

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