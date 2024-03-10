НХЛ. «Вашингтон» взял верх над «Чикаго», «Тампа-Бэй» разгромила «Филадельфию», «Ванкувер» — «Виннипег»

«Баффало» — «Эдмонтон» — 3:2 ОТ
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Баффало» — «Эдмонтон» — 3:2 ОТ (1:2, 0:0, 1:0, 1:0)
Голы: Маклеод — 11 (Драйзайтль, Фогеле), 0:29 — 0:1. Фогеле — 14 (мен., Маклеод), 14:19 — 0:2. Томпсон — 19 (бол.), 15:35 — 1:2. Брайсон — 1, 51:39 — 2:2. Пауэр — 6 (Так), 64:58 — 3:2Вратари: Луукконен — СкиннерШтраф: 6 — 2Броски: 26 (7+6+9+4) — 32 (10+14+7+1)
«Коламбус» — «Нэшвилл» — 1:2
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Коламбус» — «Нэшвилл» — 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
Голы: Шервуд — 8, 12:19 — 0:1. Тексье — 10 (Проворов), 21:50 — 1:1. Евангелиста — 13 (Янковски, Новак), 44:16 — 1:2Вратари: Тарасов (58:07) — ЛанкиненШтраф: 6 — 4Броски: 34 (9+13+12) — 49 (19+16+14)
«Нью-Джерси» — «Каролина» — 2:4
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нью-Джерси» — «Каролина» — 2:4 (0:1, 1:0, 1:3)
Голы: Нечас — 20 (бол., Терявяйнен, Ноесен), 12:28 — 0:1. Хишир — 20 (Д. Хьюз), 35:27 — 1:1. Котканиеми — 11 (Фаст, Пеши), 42:50 — 1:2. Свечников — 15 (п.в., Терявяйнен, Шей), 58:49 — 1:3. Майер — 18 (Марино, Д. Хьюз), 59:48 — 2:3. Терявяйнен — 20 (п.в.), 59:52 — 2:4Вратари: Доус (58:14 — 58:24, 58:30 — 58:49, 59:03 — 59:06, 59:19 — 59:52) — КочетковШтраф: 10 — 12Броски: 26 (6+7+13) — 27 (10+8+9)
«Бостон» — «Питтсбург» — 5:1
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Бостон» — «Питтсбург» — 5:1 (0:0, 3:0, 2:1)
Голы: Пастрняк — 40 (Дебраск, Заха), 22:26 — 1:0. Заха — 16 (бол., Гики, Лорей), 32:48 — 2:0. Маршан — 27 (Койл, Линдхольм), 38:25 — 3:0. Летанг — 8 (Кросби), 42:51 — 3:1. Дебраск — 15 (Маршан, Линдхольм), 49:36 — 4:1. Заха — 17 (Пастрняк, Хейнен), 55:33 — 5:1Вратари: Ульмарк — НедельковичШтраф: 2 — 4Броски: 22 (8+9+5) — 40 (14+11+15)
«Флорида» — «Калгари» — 5:1
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Флорида» — «Калгари» — 5:1 (0:0, 4:1, 1:0)
Голы: Тарасенко — 18, 20:23 — 1:0. Шарангович — 26 (бол., Кадри, Кузьменко), 25:51 — 1:1. Барков — 15 (Райнхарт, Тарасенко), 26:19 — 2:1. Беннетт — 15 (Форслинг, Ткачак), 33:12 — 3:1. Тарасенко — 19 (Форслинг, Экман-Ларссон), 34:55 — 4:1. Стенлунд — 10 (мен., Луостаринен), 44:30 — 5:1Вратари: Столарз — МаркстремШтраф: 12 — 6Броски: 31 (8+19+4) — 35 (10+17+8)
«Вашингтон» — «Чикаго» — 4:1
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Чикаго» — 4:1 (3:0, 1:0, 0:1)
Голы: Лапьер — 7 (Карлсон, Протас), 7:01 — 1:0. Сгарбосса — 3 (ван Римсдайк, Карлсон), 8:45 — 2:0. Уилсон — 15 (бол., Строум, Овечкин), 13:36 — 3:0. Милано — 10 (Протас), 37:24 — 4:0. Т. Джонсон — 13 (Тинорди, Сэнфорд), 49:49 — 4:1Вратари: Линдгрен — МразекШтраф: 8 — 8Броски: 26 (12+8+6) — 32 (12+8+12)
«Монреаль» — «Торонто» — 2:3
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Монреаль» — «Торонто» — 2:3 (1:0, 0:2, 1:1)
Голы: Мэтисон — 9 (Кофилд, Слафковски), 0:38 — 1:0. Макманн — 10 (Кампф), 20:39 — 1:1. Доми — 8 (Ярнкрок, Броди), 38:41 — 1:2. Ньюхук — 10 (бол., Слафковски, Мэтисон), 45:05 — 2:2. Таварес — 20 (Маккейб, Доми), 53:14 — 2:3Вратари: Монтембо (57:53) — СамсоновШтраф: 6 — 10Броски: 31 (9+13+9) — 27 (9+10+8)
«Сан-Хосе» — «Оттава» — 2:1
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Сан-Хосе» — «Оттава» — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
Голы: Бордело — 3 (бол., Зеттерлунд, Гранлунд), 6:24 — 1:0. Штюцле — 15 (бол., Сандерсон, Ткачак), 29:18 — 1:1. Бордело — 4 (бол., Гранлунд, Эклунд), 34:37 — 2:1Вратари: Хрона — Корписало (57:13)Штраф: 6 — 8Броски: 21 (10+7+4) — 32 (9+10+13)
«Тампа-Бэй» — «Филадельфия» — 7:0
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй» — «Филадельфия» — 7:0 (4:0, 1:0, 2:0)
Голы: Хедман — 11 (Кучеров, Раддиш), 1:49 — 1:0. Пол — 18 (бол., Дюклер, Раддиш), 5:55 — 2:0. Шири — 3 (Раддиш), 9:10 — 3:0. Пойнт — 33 (бол., Стэмкос, Хедман), 10:49 — 4:0. Дюклер — 17 (Стэмкос), 35:42 — 5:0. Хедман — 12 (Пойнт, Раддиш), 47:33 — 6:0. Хагель — 23 (бол., Раддиш, Эйссимонт), 48:16 — 7:0Вратари: Василевский — Эрссон (Сандстрем, 10:49)Штраф: 21 — 43Броски: 26 (16+3+7) — 25 (9+11+5)
«Рейнджерс» — «Сент-Луис» — 4:0
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» — «Сент-Луис» — 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)
Голы: Трочек — 23 (бол., Панарин, Фокс), 5:51 — 1:0. Веси — 13 (Гудроу), 19:37 — 2:0. Крайдер — 32 (бол., Панарин, Фокс), 46:23 — 3:0. Какко — 8 (бол., Густафссон, Веннберг), 51:23 — 4:0Вратари: Шестеркин — БиннингтонШтраф: 4 — 12Броски: 39 (11+12+16) — 26 (14+6+6)
«Ванкувер» — «Виннипег» — 5:0
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Ванкувер» — «Виннипег» — 5:0 (3:0, 1:0, 1:0)
Голы: Миллер — 32 (Хегландер, Хьюз), 2:05 — 1:0. Хегландер — 20 (Сутер, Петтерссон), 13:47 — 2:0. Ди Джузеппе — 5 (Блюгерс), 17:00 — 3:0. Петтерссон — 31 (бол., Гарлэнд, Хьюз), 24:04 — 4:0. Сутер — 13, 55:06 — 5:0Вратари: Демко (Десмит, 26:40) — ХеллибакШтраф: 2 — 4Броски: 37 (20+9+8) — 22 (9+5+8)
«Вегас» — «Детройт» — 5:3
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вегас» — «Детройт» — 5:3 (2:1, 0:0, 3:2)
Голы: Дорофеев — 8 (Теодор, Стивенсон), 9:08 — 1:0. Маршессо — 32 (Айкел, Хэнифин), 14:36 — 2:0. Расмуссен — 13 (Зайдер, Перрон), 19:32 — 2:1. Комфер — 16 (бол., Зайдер, Копп), 42:44 — 2:2. Макнэбб — 3 (Бриссон, Айкел), 50:07 — 3:2. Гостисбеер — 10 (Расмуссен, Перрон), 50:44 — 3:3. Маршессо — 33 (Айкел, Барбашев), 57:16 — 4:3. Маршессо — 34 (п.в., Барбашев, Хэнифин), 58:53 — 5:3Вратари: Хилл — Раймер (58:00 — 58:53, 59:01)Штраф: 8 — 6Броски: 36 (19+12+5) — 26 (7+6+13)
«Лос-Анджелес» — «Даллас» — 1:4
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Лос-Анджелес» — «Даллас» — 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)
Голы: Фиала — 21 (Даути), 0:26 — 1:0. Факса — 6 (Смит), 30:34 — 1:1. Робертсон — 21 (Павелски, Линделл), 30:52 — 1:2. Джонстон — 23 (бол., Дюшен, Марчмент), 46:47 — 1:3. Павелски — 23 (п.в., Робертсон), 56:20 — 1:4Вратари: Тэлбот — УэджвудШтраф: 12 — 10Броски: 27 (6+12+9) — 35 (14+13+8)