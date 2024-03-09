Разин: Реализовали моменты и сыграли по счету дальше

Главный тренер магнитогорскоговысказался о матче против(3:1).

«Сегодня все ребята понимали важность этой игры, отступать некуда, поэтому хорошо настроились, даже где-то переизбыток желания был. Немножко нервничали, но хорошо реализовали свои моменты, не такое планировали начало, как было, но реализовали моменты и сыграли по счёту дальше.

Подвижки по Петунину? В этой серии точно не сыграет, надеемся, что к следующим наберёт форму.

Не играет Данила Квартальнов с хорошей игре на "точке"? Мы и перевели Джонсона в первое звено, потому что у Гераськина был маленький процент вбрасываний, поставили Неколенко, у которого тоже опыт игры в плей-офф. Юров, Зернов — у них был нормальный процент по сезону, не как у Джонсона, но не кошмарный.

Состояние Юрова? Ничего доктор по нему не говорил, что у него что-то было», — цитирует Разина «Чемпионат».

Теперь в серии «Металлург» повел со счетом 3:2. Шестая игра пройдет в Магнитогорске 11 марта.