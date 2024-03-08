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    Жамнов: Концентрация должна быть постоянной, мы должны придерживаться плана

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Спартак Северсталь
    Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал выход своей команды во второй раунд плей-офф КХЛ.

    Алексей Жамнов
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    Алексей Жамнов

    «Все матчи были непростые. Соперник серьёзный, с этой командой надо играть все 60 минут даже ведя в счёте. Концентрация должна быть постоянной, мы должны придерживаться плана. Общий счёт серии 4-1, но всё получилось тяжело, соперник играет в быстрый комбинационный хоккей.

    Хочется пропускать меньше, но не всегда получается. Сегодня допустили меньше ошибок. Почему не выпустили Никиту Сусуева? Концовка третьего периода, пошло большинство, нам надо было наигрывать связки и сочетания. Плей-офф не закончился, это не регулярка.

    Получит ли команда выходной? Не переживайте, получит. И тренерский штаб получит. Надо восстановиться, серия энергозатратная, много нагрузки, перелёты через день. Ребята восстановятся, и мы приступим к подготовке к следующему раунду», — цитирует Жамнова «Чемпионат».

    «Спартак» выиграл серию плей-офф у «Северстали» со счетом 4:1. Во 2-м раунде «красно-белые» сыграют против Восточной команды. «Северсталь» завершила сезон.

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