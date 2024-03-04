1-й таймШеффилд Юнайтед — АрсеналОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Арсенал»«Шеффилд Юнайтед» — «Арсенал». Онлайн
  • 22:27
    • «Локомотив» в овертайме обыграл ЦСКА и повел в серии
  • 22:14
    • Московское «Динамо» обыграло минское «Динамо» и ведет в серии 2:0
  • 22:06
    • «Спартак» разгромил «Северсталь» и вышел вперед в серии плей-офф КХЛ
  • 19:29
    • «Трактор» обыграл «Салават Юлаев» и вышел вперед в серии Кубка Гагарина
  • 19:22
    • «Автомобилист» обыграл «Ак Барс» и повел в серии 3-0
    Все новости спорта

    «Локомотив» в овертайме обыграл ЦСКА и повел в серии

    ЦСКА — «Локомотив»: счет матча 2:3 ОТ, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ ЦСКА Локомотив
    В третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина «Локомотив» на выезде в овертайме победил ЦСКА со счетом 3:2.

    «Локомотив»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Локомотив»

    На голы Даниила Бута, Георгия Иванова и Александра Елесина москвичи ответили точными бросками Павла Карнаухова и Михаила Григоренко.

    КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Третий матч
    ЦСКА (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:3 ОТ (0:0, 0:2, 2:0, 0:1)
    Голы: Бут — 1 (бол., Никулин, Рафиков), 33:48 — 0:1. Иванов — 1 (бол., Никулин, Бут), 35:36 — 0:2. Карнаухов — 1 (Дыбленко, Полтапов), 45:43 — 1:2. Григоренко — 2 (бол., Окулов, Нестеров), 52:51 — 2:2. Алексеев — 2 (Елесин, Никулин), 65:43 — 2:3Вратари: Федотов — ИсаевШтраф: 12 — 10Броски: 28 (13+3+9+3) — 31 (8+11+7+5)

    Счет в серии 2-1 в пользу «Локомотива». Четвертый матч серии между ЦСКА и «Локомотивом» пройдёт вновь на домашнем льду армейцев. Встреча состоится в среду, 6 марта. Начало — 19:30 мск.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Уверенная победа гостей?
  • «Шеффилд Юнайтед» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Сможет ли «Интер» разгромить «Дженоа»?
  • «Интер» — «Дженоа». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Выйдет ли «Бавария» в четвертьфинал ЛЧ после поражения?
  • «Бавария» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.51
  • Экспресс дня 4 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Интер — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бавария — Лацио
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Лидс — Сток Сити
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сандерленд — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Оклахома
  • Баскетбол
  • Завтра в 06:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Сакраменто — Чикаго
  • Баскетбол
  • Завтра в 06:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бои Прочие