ЦСКА — «Локомотив»: счет матча 2:3 ОТ, обзор голов

В третьем матче серии первого раунда Кубка Гагаринана выезде в овертайме победилсо счетом 3:2.

На голы Даниила Бута, Георгия Иванова и Александра Елесина москвичи ответили точными бросками Павла Карнаухова и Михаила Григоренко.

КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Третий матч ЦСКА (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:3 ОТ (0:0, 0:2, 2:0, 0:1) Голы: Бут — 1 (бол., Никулин, Рафиков), 33:48 — 0:1. Иванов — 1 (бол., Никулин, Бут), 35:36 — 0:2. Карнаухов — 1 (Дыбленко, Полтапов), 45:43 — 1:2. Григоренко — 2 (бол., Окулов, Нестеров), 52:51 — 2:2. Алексеев — 2 (Елесин, Никулин), 65:43 — 2:3Вратари: Федотов — ИсаевШтраф: 12 — 10Броски: 28 (13+3+9+3) — 31 (8+11+7+5)

Счет в серии 2-1 в пользу «Локомотива». Четвертый матч серии между ЦСКА и «Локомотивом» пройдёт вновь на домашнем льду армейцев. Встреча состоится в среду, 6 марта. Начало — 19:30 мск.