Мартемьянов о Бродхерсте: Волею случая сложилось так, что у Алекса сезон пошел наперекосяк

Главный тренервысказался об игре нападающего командыв нынешнем сезоне КХЛ.

«Я вообще доволен, что он появился в команде. Волею случая сложилось так, что у Алекса сезон пошел наперекосяк. То, что он профессионал с большой буквы, отрицать никто не будет. У него сначала одно, потом второе, третье, только вышел — четвертое.

Бывают такие сезоны, но он все-таки выстоял. Его потенциал абсолютно не раскрыт. Перед глазами первые матчи. Что он вытворял! Просто феерия. Если бы он так играл с командой на протяжении сезона, думаю, больших проблем с попаданием в плей-офф у нас не было бы», — цитирует Мартемьянова СЭ.

В нынешнем сезоне Бродхерст провел 21 матч за «Амур» и набрал 8 (4+4) очка.

В 1-м раунде плей-офф КХЛ хабаровчане сыграют против «Металлурга». Первый матч между этими командами состоится 1-го марта в 17:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.