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    ЦСКА разобрался с «Локомотивом» в первом матче плей-офф КХЛ

    «Локомотив» — ЦСКА: счет матча 0:4, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив ЦСКА
    В первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина-2024 ЦСКА на выезде всухую обыграл «Локомотив» со счетом 4:0.

    ЦСКА
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    ЦСКА

    Авторами заброшенных шайб в этой игре стали Михаил Григоренко, Антон Слепышев, Никита Нестеров и Виталий Абрамов.

    КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Первый матч
    «Локомотив» (Ярославль) — ЦСКА (Москва) — 0:4 (0:2, 0:2, 0:0)
    Голы: Григоренко — 1 (Соркин), 5:49 — 0:1. Слепышев — 1 (бол., Григоренко, Нестеров), 17:38 — 0:2. Нестеров — 1 (Дыбленко, Григоренко), 31:58 — 0:3. Абрамов — 1 (Провольнев, Окулов), 37:45 — 0:4Вратари: Исаев — ФедотовШтраф: 4 — 8Броски: 38 (8+13+17) — 23 (9+11+3)

    Следующий матч серии «Локомотив» — ЦСКА состоится в Ярославле послезавтра, 2 марта. Начало игры — в 17:00 мск.

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