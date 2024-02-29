«Локомотив» — ЦСКА: счет матча 0:4, обзор голов

Авторами заброшенных шайб в этой игре стали Михаил Григоренко, Антон Слепышев, Никита Нестеров и Виталий Абрамов.
КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Первый матч
«Локомотив» (Ярославль) — ЦСКА (Москва) — 0:4 (0:2, 0:2, 0:0)
Голы: Григоренко — 1 (Соркин), 5:49 — 0:1. Слепышев — 1 (бол., Григоренко, Нестеров), 17:38 — 0:2. Нестеров — 1 (Дыбленко, Григоренко), 31:58 — 0:3. Абрамов — 1 (Провольнев, Окулов), 37:45 — 0:4Вратари: Исаев — ФедотовШтраф: 4 — 8Броски: 38 (8+13+17) — 23 (9+11+3)
Следующий матч серии «Локомотив» — ЦСКА состоится в Ярославле послезавтра, 2 марта. Начало игры — в 17:00 мск.