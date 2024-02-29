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    Козлов: Думаю, перегорели ребята, сказалась нервозность

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев Трактор
    Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итог матча против «Трактора» (2:3).

    Виктор Козлов
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    Виктор Козлов

    «Первая игра — это игра нервов. Вышли скованные, зажатые, тяжёлое начало. А "Трактор" удачно забил свои голы. Во втором периоде ребята молодцы, выстояли в меньшинстве, выравняли игру. В третьем периоде у нас были моменты, но "Трактор" оказался удачливее в завершении.

    Думаю, перегорели ребята, сказалась нервозность. Мы просто все очень хотели сыграть хорошо. Лидеры сыграли неудачно? Опять же, это первая игра. Для того же Ливо это первый плей-офф. Но нам нужна короткая память, готовимся к следующему матчу. Второй гол "Трактора"? Хорошо бросил Яруллин», — цитирует Козлова «Чемпионат».

    Второй матч серии пройдет в Уфе 2 марта.

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