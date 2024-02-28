Жамнов заявил, что Ковальчук в ближайшее время вернется в состав «Спартака»

Главный тренервысказался о ходе восстановленияпосле травмы.

«Илья готовится, в ближайшее время он вернётся в состав. Некоторый отрезок времени он пропустил, и мы не хотим форсировать его восстановление. Думаю, что скоро мы его увидим.

Хотим, чтобы Илья был готов к скоростному хоккею. Выпускать игрока просто так, чтобы он был, неправильно. Никто никого не хочет подставлять», — приводит слова Жамнова «РИА Новости Спорт».

В нынешнем сезоне Ковальчук провел 20 матчей за «Спартак» и набрал 8 (4+4) очков.

Напомним, что «красно-белые» в 1-м раунде плей-офф КХЛ сыграет против «Северстали». Матч состоится 29-го февраля в 19:30 мск.