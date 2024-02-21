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    Козлов об игре «Салавата Юлаева»: Ребята бились друг за друга — это очень понравилось

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев Адмирал
    Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (3:0).

    Виктор Козлов
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    Виктор Козлов

    «Шестой матч за 12 дней, переезды и разные часовые пояса. Видно, что у ребят накопилась усталость и эмоциональная, и физическая.

    Несмотря на то что не были свежими, было желание выиграть, в том числе свои единоборства, помочь Самонову сыграть "на ноль", что и сделал Тимкин последние секунды, хотя уже выиграли. Ребята бились друг за друга — это очень понравилось.

    Насколько остался доволен атакой? Я и до этого был доволен, просто в предыдущих матчах не хватало хладнокровия и мастерства в реализации. Был целостный рисунок матча», — цитирует Козлова пресс-служба клуба.

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