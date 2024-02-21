Козлов об игре «Салавата Юлаева»: Ребята бились друг за друга — это очень понравилось

Главный тренервысказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с(3:0).

«Шестой матч за 12 дней, переезды и разные часовые пояса. Видно, что у ребят накопилась усталость и эмоциональная, и физическая.

Несмотря на то что не были свежими, было желание выиграть, в том числе свои единоборства, помочь Самонову сыграть "на ноль", что и сделал Тимкин последние секунды, хотя уже выиграли. Ребята бились друг за друга — это очень понравилось.

Насколько остался доволен атакой? Я и до этого был доволен, просто в предыдущих матчах не хватало хладнокровия и мастерства в реализации. Был целостный рисунок матча», — цитирует Козлова пресс-служба клуба.

«Салават Юлаев» занимает 3-е место в таблице Востока с 88-ю очками в активе. В следующем матче уфимцы сыграют против «Сибири» 24-го февраля.