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    Кривокрасов: Игра давалась, пацаны не расслабились

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Лада Сибирь
    Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Сергей Кривокрасов прокомментировал поединок против «Лады» (3:0).

    Сергей Кривокрасов
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    Сергей Кривокрасов

    «Это была принципиальная игра для всех. Последний матч в этом сезоне. Поэтому матч получился. Забили хорошие голы. Игра давалась, пацаны не расслабились. Играли на протяжении 60 минут так, как начали.

    Много получалось в позиционных атаках? Мы уже на протяжении последнего месяца играем так. Это в принципе уже закономерно. Парни почувствовали игру, держатся за неё. Не теряют.

    Отсутствие Бека? Ещё точно не могу сказать. Пока обследуется.

    Сыграют ли "Снайперы" в оставшихся матчах? Будем доигрывать старым составом. У молодёжной команды свои задачи. Будем играть нашим составом, парнями, которые были с нами весь сезон. Михалёв останется со "Снайперами", а Иван Климович поедет с нами», — цитирует Кривокрасова «Чемпионат».

    После этого матча «Сибирь» занимает 10-е место в таблице Востока с 64 очками в активе. Команда уже потеряла теоретические шансы на выход в плей-офф. «Лада» располагается на 7-й позиции с 72 баллами.

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