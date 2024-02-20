Кривокрасов: Игра давалась, пацаны не расслабились

Исполняющий обязанности главного тренерапрокомментировал поединок против(3:0).

«Это была принципиальная игра для всех. Последний матч в этом сезоне. Поэтому матч получился. Забили хорошие голы. Игра давалась, пацаны не расслабились. Играли на протяжении 60 минут так, как начали.

Много получалось в позиционных атаках? Мы уже на протяжении последнего месяца играем так. Это в принципе уже закономерно. Парни почувствовали игру, держатся за неё. Не теряют.

Отсутствие Бека? Ещё точно не могу сказать. Пока обследуется.

Сыграют ли "Снайперы" в оставшихся матчах? Будем доигрывать старым составом. У молодёжной команды свои задачи. Будем играть нашим составом, парнями, которые были с нами весь сезон. Михалёв останется со "Снайперами", а Иван Климович поедет с нами», — цитирует Кривокрасова «Чемпионат».

После этого матча «Сибирь» занимает 10-е место в таблице Востока с 64 очками в активе. Команда уже потеряла теоретические шансы на выход в плей-офф. «Лада» располагается на 7-й позиции с 72 баллами.