Федотов: Хочется верить, что ящик Пандоры для соперников ЦСКА приберег на плей-офф

Вратарь ЦСКАпрокомментировал поражение от(1:2) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Неожиданно, конечно… Наши перепады продолжаются. Не сказал бы, что дело в недонастрое. Начали-то хорошо. Моментами у нас есть солидная игра, делаем правильные действия, но в какой-то момент все как карточный домик рассыпается.

Как пазл не складывается из-за какой-то одной детали, так и у нас вроде бы все есть, картина сложена, но чего-то одного не хватает. И сразу уходит уверенность, начинаются неправильные действия, шайба скачет, получаем удаления ненужные и тому подобное. И мы уже — в роли догоняющих, проигрывающих по всем фронтам. Уступаем и в психологии, и во всем остальном.

Да, "Витязь" доигрывает сезон. Но у людей есть самолюбие, есть понимание хоккея. Поэтому выходят и играют, бьются за команду, за себя, за будущие контракты, да и чтобы получить удовольствие от хоккея.

Судя по последним играм, у ЦСКА проблемы с дисциплиной? Безусловно, это так и есть. И мы это подмечаем, и все это видят. Игра длится 60 минут — не 59, не 30 и не 40. Плюс овертайм и буллиты.

И ты должен выходить на каждый отрезок, который тебе выделен, цепляться зубами, чтобы партнеры, болельщики и все остальные видели: команда вышла на лед, чтобы не проиграть.

Надеюсь, в плей-офф увидим другой ЦСКА. Мы над этим работаем. Хочется верить, что мы ящик Пандоры для наших соперников приберегли на плей-офф. Осталось три игры, и мы откроем этот ларец», — приводит слова Федотова «Матч ТВ».