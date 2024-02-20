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    Федотов: Хочется верить, что ящик Пандоры для соперников ЦСКА приберег на плей-офф

    Хоккей Прогнозы на КХЛ ЦСКА Витязь КХЛ
    Вратарь ЦСКА Иван Федотов прокомментировал поражение от «Витязя» (1:2) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Иван Федотов
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    Иван Федотов

    «Неожиданно, конечно… Наши перепады продолжаются. Не сказал бы, что дело в недонастрое. Начали-то хорошо. Моментами у нас есть солидная игра, делаем правильные действия, но в какой-то момент все как карточный домик рассыпается.

    Как пазл не складывается из-за какой-то одной детали, так и у нас вроде бы все есть, картина сложена, но чего-то одного не хватает. И сразу уходит уверенность, начинаются неправильные действия, шайба скачет, получаем удаления ненужные и тому подобное. И мы уже — в роли догоняющих, проигрывающих по всем фронтам. Уступаем и в психологии, и во всем остальном.

    Да, "Витязь" доигрывает сезон. Но у людей есть самолюбие, есть понимание хоккея. Поэтому выходят и играют, бьются за команду, за себя, за будущие контракты, да и чтобы получить удовольствие от хоккея.

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    • Судя по последним играм, у ЦСКА проблемы с дисциплиной? Безусловно, это так и есть. И мы это подмечаем, и все это видят. Игра длится 60 минут — не 59, не 30 и не 40. Плюс овертайм и буллиты.

    И ты должен выходить на каждый отрезок, который тебе выделен, цепляться зубами, чтобы партнеры, болельщики и все остальные видели: команда вышла на лед, чтобы не проиграть.

    Надеюсь, в плей-офф увидим другой ЦСКА. Мы над этим работаем. Хочется верить, что мы ящик Пандоры для наших соперников приберегли на плей-офф. Осталось три игры, и мы откроем этот ларец», — приводит слова Федотова «Матч ТВ».

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