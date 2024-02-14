Леонтьев о поражении «Нефтехимика»: Мы не реализовали свои моменты в большинстве, они — реализовали

Главный тренероценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с(0:3).

«Дали бой, но без голов не может быть результата. Создали много голевых ситуаций, много комбинаций, но шайба так и не пересекла линию ворот. "Ак Барс" реализовал большинство, нам чуть-чуть не повезло в этой ситуации. Мы не реализовали свои моменты в большинстве, они — реализовали.

Увидим ли Наиля Якупова в этом сезоне? Вряд ли. У меня нет информации о его состоянии. Он проходит реабилитацию в Казани по какой-то своей технологии», — цитирует Леонтьева пресс-служба казанского клуба.

После этого матча «Нефтехимик» занимает 9-е место в таблице Востока с 64 очками в активе. В следующем матче «волки» сыграют против «Сибири» 15-го февраля.