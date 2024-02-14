Тренер «Вашингтона»: Овечкин забросил важную шайбу

Главный тренервысказался о заброшенной шайбе форварда командыв матче регулярного чемпионата КХЛ с(3:6).

«Ещё один вечер, когда Овечкин забивает в большинстве. Это важный гол. Он вернул нас к игре, дал позитивный заряд и возможность проявить себя в борьбе за результат», — приводит слова Карбери пресс-служба НХЛ на официальном сайте НХЛ.

Напомним, что Овечкин забросил уже 6-ю шайбу в последних 6-и матчах регулярного чемпионата НХЛ. До рекорда легендарного нападающего Уэйна Гретцки по голам в лиге осталось 58 шайб.

«Вашингтон» занимает 11-е место в таблице Востока с 54 очками в активе.