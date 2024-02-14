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    Тренер «Вашингтона»: Овечкин забросил важную шайбу

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вашингтон Кэпиталз Колорадо Эвеланш
    Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери высказался о заброшенной шайбе форварда команды Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Колорадо» (3:6).

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    «Ещё один вечер, когда Овечкин забивает в большинстве. Это важный гол. Он вернул нас к игре, дал позитивный заряд и возможность проявить себя в борьбе за результат», — приводит слова Карбери пресс-служба НХЛ на официальном сайте НХЛ.

    Напомним, что Овечкин забросил уже 6-ю шайбу в последних 6-и матчах регулярного чемпионата НХЛ. До рекорда легендарного нападающего Уэйна Гретцки по голам в лиге осталось 58 шайб.

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