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    НХЛ. «Миннесота» выиграла у «Питтсбурга», «Рейнджерс» продлили серию поражений «Чикаго»

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 10 февраля

    Хоккей Миннесота Уайлд Питтсбург Пингвинз Чикаго Блэкхоукс Нью-Йорк Рейнджерс Анахайм Дакс Эдмонтон Ойлерз
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    Кирилл Капризов
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    Кирилл Капризов
    За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

    «Миннесота» — «Питтсбург» — 3:2

    Одним из лучших в составе «Миннесоты» был Кирилл Капризов, в активе которого заброшенная шайба и результативная передача. Россиянин набрал 47 (20+27) очков в 44 играх и в четвертом сезоне подряд забил не менее 20 голов.

    «Питтсбург» проиграл четыре из шести последних матчей.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Миннесота» — «Питтсбург» — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
    Голы: Болди — 17 (бол., Капризов, Фэйбер), 12:57 — 1:0. Рил. Смит — 9 (Малкин), 22:54 — 1:1. Бродин — 2 (Болди, Эрикссон Эк), 26:12 — 2:1. Кросби — 28 (бол., Карлссон, Гюнцель), 41:01 — 2:2. Капризов — 20 (Богосян, Бродин), 49:34 — 3:2Вратари: Флери — НедельковичШтраф: 14 — 14Броски: 30 (8+15+7) — 35 (8+13+14)

    «Миннесота» — «Питтсбург» — 3:2

    «Чикаго» — «Рейнджерс» — 3:4 ОТ

    Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился результативной передачей. В активе россиянина 68 (31+38) очков в 52 матчах сезона.

    Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 28 бросок из 31 и одержал 20-ю победу в сезоне.

    «Чикаго» проиграл шестой матч подряд.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Чикаго» — «Рейнджерс» — 3:4 ОТ (1:2, 0:1, 2:0, 0:1)
    Голы: Власик — 2, 2:39 — 1:0. Лафренье — 14 (Миллер, Панарин), 4:49 — 1:1. Крайдер — 24 (Фокс, Линдгрен), 6:16 — 1:2. Бродзински — 4 (Куилль, Какко), 29:02 — 1:3. Фолиньо — 11 (Курашев, Т. Джонсон), 53:37 — 2:3. Дикинсон — 16 (Джонс, Курашев), 58:58 — 3:3. Зибанежад — 16 (Крайдер, Фокс), 62:37 — 3:4Вратари: Мразек (58:14 — 58:58, 62:37) — Шестеркин (7:49 — 8:15, 62:37)Штраф: 8 — 6Броски: 31 (8+11+12+0) — 35 (12+17+3+3)

    «Чикаго» — «Рейнджерс» — 3:4 ОТ

    «Анахайм» — «Эдмонтон» — 3:5

    Лидер «Эдмонтона» Коннор Макдэвид оформил ассистентский хет-трик. Канадец набрал 71 (21+50) очко в 45 матчах.

    «Эдмонтон» выиграл 17 из 18 последних матчей.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Анахайм» — «Эдмонтон» — 3:5 (1:0, 1:2, 1:3)
    Голы: Фаулер — 3 (бол., Ватрано, Хенрик), 18:40 — 1:0. Кейн — 16 (Перри), 29:11 — 1:1. Строум — 7 (Карлссон, Хенрик), 29:40 — 2:1. Кейн — 17 (Драйзайтль, Кулак), 32:51 — 2:2. Строум — 8 (бол., Ватрано, Фаулер), 43:20 — 3:2. Хаймэн — 32 (Макдэвид), 48:41 — 3:3. Драйзайтль — 23 (бол., Макдэвид, Бушар), 50:09 — 3:4. Кейн — 18 (п.в., Райан, Макдэвид), 58:50 — 3:5Вратари: Гибсон (Достал, 40:00, 58:05 — 58:50) — Пикар (6:29 — 7:17)Штраф: 4 — 4Броски: 27 (13+2+12) — 32 (9+12+11)

    «Анахайм» — «Эдмонтон» — 3:5
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