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    Билялетдинов о поражении «Ак Барса»: Не всегда есть тот результат, который мы хотим

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Салават Юлаев
    Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов высказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (1:2).

    Зинэтула Билялетдинов
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    Зинэтула Билялетдинов

    «Ребята неплохо играли. Мы и много удаляемся, и наше большинство не работает. Это проблемы, которые нас беспокоят. Ребята играли с хорошей отдачей, правильно подготовились к матчу.

    У нас было достаточно времени в зоне атаки. С самого начала и мы, и они играли активно. Мы должны играть острее. Мы готовимся, стараемся улучшить свою игру. Не хочу сказать, что мы что-то делаем, поэтому плохо играем, нет. Последние игры были неплохими, но не всегда есть тот результат, который мы хотим. Работа в процессе.

    Значит ли что-то победа "Салавата" в сезонной серии перед стартом плей-офф? Нет. "Салават" в этом сезоне хорошо играет, показывает хороший результат», — приводит слова Билялетдинова пресс-служба «Ак Барса» на официальном сайте клуба.

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    • После этого матча «Ак Барс» занимает 4-е место в таблице Востока с 74 очками в активе. В следующем матче подопечные Билялетдинова сыграют против «Нефтехимика» 13-го февраля.

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