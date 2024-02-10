«Салават Юлаев» — «Ак Барс»: счет матча 2:1, обзор голов

Вратарь хозяев Александр Самонов Фото: globallookpress.com
Счет на 9-й минуте открыл нападающий гостей Артем Галимов. Ему ассистировали Митч Миллер и Дмитрий Юдин.
«Салават Юлаев» смог ответить шайбой лишь на 29-й минуте после точного броска Александера Хмелевского, реализовавшего большинство. Передачи ему отдали Данил Алалыкин и Николас Мело.
Победу уфимцам принес Даниил Огирчук, на 37-й минуте использовавший численное преимущество. Ему ассистировали Джош Лейво и Сергей Шмелев.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Ак Барс» (Казань) — 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)
Голы: Галимов — 5 (Миллер, Юдин), 8:19 — 0:1. Хмелевский — 26 (бол., Алалыкин, Мелош), 28:12 — 1:1. Огирчук — 2 (бол., Ливо, Шмелев), 36:30 — 2:1Вратари: Самонов — Билялов (58:30)Броски: 30 (9+12+9) — 32 (6+11+15)Штраф: 10 — 12
«Салават Юлаев» идет третьим на «Востоке» с 83 очками после 61-го матча. «Ак Барс» (74) располагается строчкой ниже