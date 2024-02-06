Овечкин: «Вашингтон» хочет бороться за Кубок Стэнли

Капитан «Вашингтона»отметил, что клуб нацелен бороться за плей-офф и победу в Кубке Стэнли — 2024.

«Очевидно, мы хотим попасть в плей-офф. Мы хотим бороться за Кубок. От нас зависит, как мы хотим играть. Если вы посмотрите на имена в звеньях, то там собраны хорошие игроки. Всё зависит от нас.

Мы должны использовать свои шансы. Нам нужно действовать умно в обороне, в нейтральной зоне и не совершать глупых ошибок, которые стоят нам игр», — приводит слова Овечкина пресс-служба НХЛ.

В текущем сезоне Овечкин сыграл 44 матча за «Вашингтон», в которых записал в актив 31 (9+22) очко.

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В следующем матче «Вашингтон» 7 февраля примет «Монреаль Канадиенс».