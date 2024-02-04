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    Якубов: Могли выиграть, но не получилось, буллиты — это лотерея

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ ЦСКА Автомобилист
    Временно исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Равиль Якубов высказался о матче против «Автомобилиста» (4:5 Б).

    Равиль Якубов
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    Равиль Якубов

    «Очень плохо начали игру, ужасный первый период, но спасибо команде, что в третьем периоде собрались, практически вытащили игру. Могли выиграть, но не получилось, буллиты — это лотерея.

    Почему не может команда играть весь матч, как в третьем периоде? Настраивали команду на начало игры, звено Каменева поставили первым, чтобы они почувствовали роль лидера, взяли на себя больше ответственности. К сожалению, это не получилось, а в третьем периоде ребята просто собрались и начали показывать тот хоккей, который и должны были.

    Команда не отошла от игры против СКА? Возможно, но вчера была восстановительная тренировка, сегодня не было раскатки, надо анализировать это всё.

    Потенциальная замена Федотова на полевого игрока в овертайме? Мы не планировали это, давно это не делали, не то состояние у команды, чтобы так играть. Над буллитами практически не работаем, после тренировок ребята остаются. В плей-офф, как уже сказал Алексей Юрьевич Жамнов, их нет», — цитирует Якубова «Чемпионат».

    После этого матча «Автомобилист» занимает 4-е место в таблице Востока с 73 очками в активе. В следующем матче подопечные Николая Заварухина сыграют против московского «Динамо» 6-го февраля.

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