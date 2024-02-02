Артюхин назвал тренера «Адмирала» Тамбиева тираном

Экс-нападающий ряда клубов КХЛпрокомментировал новость о том, что главный тренерпродлил контракт с клубом еще на 2 года.

«Шокирован этой новостью. Не понимаю, почему ему дали двухлетний контракт. Да, в прошлом году он попал в плей-офф, но в этом была огромная заслуга Никиты Серебрякова. Серебряков ушёл — всё пошло не так. Прошлым летом он сам набирал состав, но результата не дал. А теперь ему дают контракт на два года. Не понимаю.

Тамбиев — тренер-тиран. Он набирает игроков, и, как дрессировщик в цирке, выходит и начинает ими командовать и управлять. В такой атмосфере там тяжело находиться. Нормальный игрок туда не поедет. Из-за этого у него никогда не будет нормального результата», — сказал Артюхин в программе «На связи» на КХЛ-ТВ.

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«Адмирал» занимает предпоследнее 11-е место в таблице Восточной конференции с 45-ю очками в активе. .VrezNews1 /hockey/2024/01/29/khl_2023_24_regular_season_week_20/