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    Артюхин назвал тренера «Адмирала» Тамбиева тираном

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Адмирал
    Экс-нападающий ряда клубов КХЛ Евгений Артюхин прокомментировал новость о том, что главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев продлил контракт с клубом еще на 2 года.

    Леонид Тамбиев
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    Леонид Тамбиев

    «Шокирован этой новостью. Не понимаю, почему ему дали двухлетний контракт. Да, в прошлом году он попал в плей-офф, но в этом была огромная заслуга Никиты Серебрякова. Серебряков ушёл — всё пошло не так. Прошлым летом он сам набирал состав, но результата не дал. А теперь ему дают контракт на два года. Не понимаю.

    Тамбиев — тренер-тиран. Он набирает игроков, и, как дрессировщик в цирке, выходит и начинает ими командовать и управлять. В такой атмосфере там тяжело находиться. Нормальный игрок туда не поедет. Из-за этого у него никогда не будет нормального результата», — сказал Артюхин в программе «На связи» на КХЛ-ТВ.

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    «Адмирал» занимает предпоследнее 11-е место в таблице Восточной конференции с 45-ю очками в активе. .VrezNews1 /hockey/2024/01/29/khl_2023_24_regular_season_week_20/

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