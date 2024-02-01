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    Козлов: Ребята молодцы, хорошее движение и контроль шайбы

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Лада Салават Юлаев
    Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги матча с «Ладой» (5:2).

    Виктор Козлов
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    Виктор Козлов

    «Ребята молодцы, хорошее движение и контроль шайбы. Было важно победить, давно не играли перед нашими болельщиками дома. Все выложились на сто процентов.

    Распределять силы, когда ты играешь против СКА и ЦСКА — о таком даже не думаю. Для нас это хороший тест. Дополнительно мотивировать ребят не придётся, все понимают, что нас ждёт. Мы знаем сильные стороны соперника, много опытных игроков.

    Мы знаем потенциал Алалыкина, его характер. Он своей игрой делает партнёров лучше. Огирчук хорошо показал себя, набирал очки, у него есть голевое чутьё. Дальше всё в их руках», — приводит слова Козлова пресс-служба «Салавата».

    «Салават» идет третьим в таблице Восточной конференции с 79 очками, «Лада» занимает 5-ю строчку с 71 очком.

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