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    Гол Тренина не спас «Нэшвилл» от поражения в игре с «Оттавой»

    «Оттава» — «Нэшвилл»: счет матча 4:3 ОТ, обзор голов

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    «Оттава» на своем льду взяла верх над «Нэшвиллом» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

    Яков Тренин
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    Яков Тренин

    У гостей голы забили Майк Маккэррон, Филлип Томасино и Яков Тренин.

    «Оттава» сравняла счет во втором периоде — отличились Дрейк Батерсон, Тим Штюцле и Брэйди Ткачак.

    В овертайме решающую шайбу забросил нападающий «Оттавы» Клод Жиру.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Оттава» — «Нэшвилл» — 4:3 ОТ (0:3, 3:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Маккэррон — 7 (Йоси, Томасино), 8:26 — 0:1. Томасино — 6 (Новак, Гласс), 16:30 — 0:2. Тренин — 8 (Фаббро, Йоси), 19:00 — 0:3. Батерсон — 17 (Ткачак), 25:21 — 1:3. Штюцле — 11 (Джозеф), 29:20 — 2:3. Ткачак — 21 (Норрис), 37:10 — 3:3. Жиру — 15 (Штюцле), 63:36 — 4:3Вратари: Сегорд (Корписало, 20:00) — СаросШтраф: 8 — 8Броски: 35 (7+13+14+1) — 29 (11+11+7+0)

    «Сенаторз» поднялись на 15-е место в таблице Восточной конференции, набрав 40 очков в 46 встречах.

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    «Нэшвилл» (54) находится на 9-й строчке на «Западе».

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