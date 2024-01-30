«Оттава» — «Нэшвилл»: счет матча 4:3 ОТ, обзор голов

Яков Тренин Фото: globallookpress.com
У гостей голы забили Майк Маккэррон, Филлип Томасино и Яков Тренин.
«Оттава» сравняла счет во втором периоде — отличились Дрейк Батерсон, Тим Штюцле и Брэйди Ткачак.
В овертайме решающую шайбу забросил нападающий «Оттавы» Клод Жиру.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Оттава» — «Нэшвилл» — 4:3 ОТ (0:3, 3:0, 0:0, 1:0)
Голы: Маккэррон — 7 (Йоси, Томасино), 8:26 — 0:1. Томасино — 6 (Новак, Гласс), 16:30 — 0:2. Тренин — 8 (Фаббро, Йоси), 19:00 — 0:3. Батерсон — 17 (Ткачак), 25:21 — 1:3. Штюцле — 11 (Джозеф), 29:20 — 2:3. Ткачак — 21 (Норрис), 37:10 — 3:3. Жиру — 15 (Штюцле), 63:36 — 4:3Вратари: Сегорд (Корписало, 20:00) — СаросШтраф: 8 — 8Броски: 35 (7+13+14+1) — 29 (11+11+7+0)
«Сенаторз» поднялись на 15-е место в таблице Восточной конференции, набрав 40 очков в 46 встречах.
«Нэшвилл» (54) находится на 9-й строчке на «Западе».