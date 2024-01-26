«Локомотив» — «Динамо» Минск: счет матча 3:5, обзор голов

В матче регулярного чемпионата КХЛ ярославскийуступил на своем льду минскомусо счетом 3:5.

Дублем в составе хозяев отметился Артур Каюмов, еще одна шайба на счету Даниила Тесанова.

За «бело-голубых» забивали Роб Хэмилтон, Ник Меркли, Таннер Фриц и еще две шайбы на счету Александра Волкова.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Локомотив» (Ярославль) — «Динамо» (Минск) — 3:5 (0:1, 1:1, 2:3) Голы: Хэмилтон — 2 (Основин), 15:16 — 0:1. Каюмов — 13 (Акмальдинов, Березкин), 25:44 — 1:1. Меркли — 11 (бол., Волков, Энас), 33:15 — 1:2. Волков — 14 (Энас), 40:25 — 1:3. Тесанов — 5, 53:00 — 2:3. Каюмов — 14 (Сергеев), 53:50 — 3:3. Фриц — 2 (мен.), 57:27 — 3:4. Волков — 15 (мен., п.в., Фриц), 59:30 — 3:5Вратари: Исаев (57:47 — 59:30, 59:40) — КолосовБроски: 34 (6+8+20) — 25 (7+11+7)Штраф: 4 — 10

«Локомотив» продолжает идти вторым на «Западе» с 76 очками. Минское «Динамо» сейчас восьмое с 55 баллами.