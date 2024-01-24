Тамбиев о победе «Адмирала»: Сейчас мне нравится команда — по движению, борьбе, твердости стыков

Главный тренервысказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с(2:1).

«Команда очень хорошо выполнила игровое задание. Дисциплина была на высоком уровне. Мы знали, что у "Металлурга" сильное большинство и сильные исполнители. Во многих моментах мы справились. Были моменты, когда "Металлург" очень мощно выглядел в атаке, но мы это знали. Когда играли неправильно, соперник пользовался этими действиями. Хочу отметить старание, самоотдачу и волю к победе ребят.

Мы обыграли лидера чемпионата. Очень хорошая знаковая победа для "Адмирала". Сегодня немного поулыбаемся и будем готовиться к следующему матчу. Последние матчей десять мы мало кому уступаем физически. Многие команды перебрасываем на выезде, создаем больше голевых моментов. Немного подводит реализация и игра в неравных составах.

С учетом нашей логистики команда после Нового года лучше выглядит физически, чем до Нового года. Сейчас мне нравится команда — по движению, борьбе, твердости стыков. Но это хоккей: бывает, команда играет хорошо, а счет не в нашу пользу. Класс команды определяется, когда при не очень хорошей игре она набирает очки. Нам немного не хватает класса и опыта. А физическим состоянием ребят я доволен.

Для меня существуют две мотивации: спортивная и материальная. Вчера мы много разговаривали с игроками. Они прислушиваются, стараются. Когда игра начинается, это — стихия. Плюс соперники сильные. Мы все время мотивируем игроков, придумываем с тренерами что-то новое в плане психологии. В прошлом году я многие эти вещи не делал.

Мы меняем подготовку к матчам, чтобы ребята верили в себя. Для меня это тоже большой опыт, как для тренера», — цитирует Тамбиева пресс-служба КХЛ.

После этого матча «Адмирал» занимает последнее 12-е место в таблице Востока с 43 очками в активе. В следующем матче подопечные Тамбиева вновь встретятся с «Металлургом» 26-го января.