«Адмирал» — «Металлург Мг: счет матча 2:1, обзор голов

Сегодня, 24 января, прошел еще один матч регулярного чемпионата КХЛ.принимали на своем льду одолел соперника со счетом 2:1.

Победу хозяевам принесли голы Либора Шулака и Джованни Фьоре.

У «Металлурга» отличился Егор Яковлев.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Адмирал» (Владивосток) — «Металлург Мг» (Магнитогорск) — 2:1 (0:0, 0:1, 2:0) Голы: Яковлев — 5 (Юров, Мухаметов), 35:38 — 0:1. Шулак — 7 (Берлев), 42:28 — 1:1. Фьоре — 10 (Горшков, Берлев), 58:36 — 2:1Вратари: С.В. Иванов — Набоков (59:03)Штраф: 2 — 0Броски: 34 (14+7+13) — 37 (11+14+12)

«Адмирал» набрал 43 очка после 54 встреч и остается на последнем месте в Восточной конференции КХЛ.

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«Металлург» (78) лидирует на «Востоке» после 56 матчей.