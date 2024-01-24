«Адмирал» — «Металлург Мг: счет матча 2:1, обзор голов

«Металлург» Магнитогорск Фото: globallookpress.com
Победу хозяевам принесли голы Либора Шулака и Джованни Фьоре.
У «Металлурга» отличился Егор Яковлев.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Адмирал» (Владивосток) — «Металлург Мг» (Магнитогорск) — 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)
Голы: Яковлев — 5 (Юров, Мухаметов), 35:38 — 0:1. Шулак — 7 (Берлев), 42:28 — 1:1. Фьоре — 10 (Горшков, Берлев), 58:36 — 2:1Вратари: С.В. Иванов — Набоков (59:03)Штраф: 2 — 0Броски: 34 (14+7+13) — 37 (11+14+12)
«Адмирал» набрал 43 очка после 54 встреч и остается на последнем месте в Восточной конференции КХЛ.
«Металлург» (78) лидирует на «Востоке» после 56 матчей.