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    «Адмирал» выиграл у «Металлурга» в КХЛ

    «Адмирал» — «Металлург Мг: счет матча 2:1, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Адмирал Металлург Мг
    Сегодня, 24 января, прошел еще один матч регулярного чемпионата КХЛ. «Адмирал» принимал «Металлург» и на своем льду одолел соперника со счетом 2:1.

    «Металлург» Магнитогорск
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    «Металлург» Магнитогорск

    Победу хозяевам принесли голы Либора Шулака и Джованни Фьоре.

    У «Металлурга» отличился Егор Яковлев.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Адмирал» (Владивосток) — «Металлург Мг» (Магнитогорск) — 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)
    Голы: Яковлев — 5 (Юров, Мухаметов), 35:38 — 0:1. Шулак — 7 (Берлев), 42:28 — 1:1. Фьоре — 10 (Горшков, Берлев), 58:36 — 2:1Вратари: С.В. Иванов — Набоков (59:03)Штраф: 2 — 0Броски: 34 (14+7+13) — 37 (11+14+12)

    «Адмирал» набрал 43 очка после 54 встреч и остается на последнем месте в Восточной конференции КХЛ.

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    «Металлург» (78) лидирует на «Востоке» после 56 матчей.

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