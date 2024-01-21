«Локомотив» — «Авангард»: счет матча 4:1, обзор голов

Иван Чехович Фото: globallookpress.com
Дублем отметился нападающий Иван Чехович, также забивали Павел Красковский и Рушан Рафиков.
Единственную шайбу в составе омичей забросил Рид Буше.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) — «Авангард» (Омск) — 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)
Голы: Красковский — 9 (Андронов), 30:34 — 1:0. Чехович — 3 (бол., Каюмов, Шалунов), 37:10 — 2:0. Буше — 37 (бол., Шарипзянов, Жафяров), 43:48 — 2:1. Чехович — 4 (Кирьянов), 57:29 — 3:1. Рафиков — 9 (мен., п.в., Исаев), 58:00 — 4:1Вратари: Исаев — Хомченко (57:33 — 58:00, 58:26)Броски: 34 (12+14+8) — 22 (6+6+10)Штраф: 8 — 6
«Локомотив» сейчас лидирует в Западной конференции с 76 очками. «Авангард» идет вторым на «Востоке» с 75 баллами.