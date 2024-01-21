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    «Локомотив» разгромил «Авангард»

    «Локомотив» — «Авангард»: счет матча 4:1, обзор голов

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    Ярославский «Локомотив» уверенно победил у себя дома омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:1.

    Иван Чехович
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    Иван Чехович

    Дублем отметился нападающий Иван Чехович, также забивали Павел Красковский и Рушан Рафиков.

    Единственную шайбу в составе омичей забросил Рид Буше.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Локомотив» (Ярославль) — «Авангард» (Омск) — 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)
    Голы: Красковский — 9 (Андронов), 30:34 — 1:0. Чехович — 3 (бол., Каюмов, Шалунов), 37:10 — 2:0. Буше — 37 (бол., Шарипзянов, Жафяров), 43:48 — 2:1. Чехович — 4 (Кирьянов), 57:29 — 3:1. Рафиков — 9 (мен., п.в., Исаев), 58:00 — 4:1Вратари: Исаев — Хомченко (57:33 — 58:00, 58:26)Броски: 34 (12+14+8) — 22 (6+6+10)Штраф: 8 — 6

    «Локомотив» сейчас лидирует в Западной конференции с 76 очками. «Авангард» идет вторым на «Востоке» с 75 баллами.

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