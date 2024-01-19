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    Разин: Третий период игры показал, что мы способны собраться

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Металлург Мг КХЛ Адмирал
    Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин подвел итог победного матча против «Адмирала» (5:2) на послематчевой пресс-конференции.

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    «Неважный первый период, хотя мы его и выиграли по счёту, но уступили по всем статьям сопернику. Второй провели получше: создавали моменты, сыграли дисциплинированнее. К сожалению, мы его проиграли, но третий период показал, что мы можем собраться, когда нужно.

    Никиту Подскребалина надо было поддержать, он не вошёл в прошлую игру в Нижнем Новгороде. Нужно было побыстрее дать ему шанс, чтобы он забыл тот матч», — приводит

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    слова Разина сайт КХЛ.

  • «Металлург» уверенно победил «Адмирал»
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    • «Металлург» сейчас лидирует в Восточной конференции с 76 очками. «Адмирал» занимает последнее место с 41 очком.

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