Разин: Третий период игры показал, что мы способны собраться

Главный тренер «Металлурга»подвел итог победного матча против «Адмирала» (5:2) на послематчевой пресс-конференции.

«Неважный первый период, хотя мы его и выиграли по счёту, но уступили по всем статьям сопернику. Второй провели получше: создавали моменты, сыграли дисциплинированнее. К сожалению, мы его проиграли, но третий период показал, что мы можем собраться, когда нужно.

Никиту Подскребалина надо было поддержать, он не вошёл в прошлую игру в Нижнем Новгороде. Нужно было побыстрее дать ему шанс, чтобы он забыл тот матч», — приводит

слова Разина сайт КХЛ.

«Металлург» сейчас лидирует в Восточной конференции с 76 очками. «Адмирал» занимает последнее место с 41 очком.