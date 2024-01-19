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    «Металлург» уверенно победил «Адмирал»

    «Металлург» — «Адмирал»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Металлург Мг Адмирал
    Магнитогорский «Металлург» разгромил у себя дома «Адмирал» со счетом 5:2.

    Максим Карпов
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    Максим Карпов

    Голы у хозяев забивали Роман Канцеров, Артем Минулин, Денис Зернов, Никита Гребенкин, Максим Карпов.

    За гостей отличились Леонид Метальников, Кирилл Петьков.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Металлург» (Магнитогорск) — «Адмирал» (Владивосток) — 5:2 (1:0, 0:1, 4:1)
    Голы: Канцеров — 6 (Коробкин, Орехов), 11:46 — 1:0. Метальников — 4 (Фьоре), 23:40 — 1:1. Минулин — 2 (Гребенкин), 42:04 — 2:1. Зернов — 16 (бол., Карпов, Гребенкин), 45:33 — 3:1. Петьков — 4 (Завгородний, Метальников), 49:37 — 3:2. Гребенкин — 14, 51:09 — 4:2. Карпов — 10 (Зернов, Гераськин), 53:21 — 5:2Вратари: Подскребалин — Демченко (С.В. Иванов, 51:09)Броски: 33 (5+8+20) — 27 (13+10+4)Штраф: 8 — 6

    «Металлург» продолжает лидировать на «Востоке» с 74 очками. «Адмирал» замыкает таблицу конференции с 41 очком.

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